Corrida Manaus em Movimento mobiliza quase 6 mil atletas e público em sua segunda edição na Ponta Negra

Emoção e alegria marcaram a segunda edição da Corrida de Rua Manaus em Movimento, promovida pela Prefeitura de Manaus, por meio da Secretaria Municipal de Saúde (Semsa), na manhã deste domingo, 16/4, no complexo turístico da Ponta Negra. A iniciativa, que promove a saúde da população por meio da atividade física, iniciou pouco após o raiar do dia e reuniu aproximadamente 6 mil pessoas, entre inscritos, corredores “pipoca” e público em geral.

O prefeito David Almeida participou da competição e ressaltou o sucesso da iniciativa, que recebeu adesão em massa de atletas e entusiastas das corridas de rua e que contribui para incentivar a população a aderir à prática de atividades físicas e esportivas.

“O site da corrida registrou 1,1 milhão de acessos em menos de 10 minutos, em 8 minutos acabaram as inscrições. Portanto, no ano que vem vamos aumentar para 5 mil inscrições. Assim, a gente cumpre com a nossa etapa de fazer saúde, por meio da prevenção, utilizando as práticas esportivas, tirando as pessoas do sedentarismo para que todos possam ter saúde por intermédio do esporte. E até o final vamos intensificar as atividades, fomentando o esporte em todas as áreas”, declarou o prefeito.

Em meio aos aplausos do público que prestigiou o evento na Ponta Negra, os atletas Wenderson Auzier dos Santos e Bianca Guedes Moura se consagraram vencedores da prova nas categorias Masculino e Feminino, respectivamente. Wenderson foi o primeiro competidor a cruzar a linha de chegada, e festejou ao completar o trajeto em 14 minutos e 49 segundos após a largada. A prova teve início às 5h56, para cadeirantes, e às 6h, para os demais participantes.

Bianca Guedes também celebrou ao finalizar o percurso de 5 quilômetros, cravando o tempo de 19 minutos e 6 segundos. Ela e Wenderson dividiram o pódio com Dionísio Cosme Cardoso e Luis Moura Camelo, que conquistaram o segundo e o terceiro lugares, na categoria Masculino; e com Edite Almeida Teixeira e Genilce Santana Ribeiro, respectivas segunda e terceira colocadas no Feminino.

Os três primeiros lugares das duas categorias receberam troféus e medalhas das mãos do prefeito David Almeida e da titular da Semsa, Shádia Fraxe. A secretária agradeceu aos atletas, entusiastas e público presente pelo sucesso da corrida de rua, e enfatizou que atividades físicas e desportivas são essenciais para uma maior qualidade de vida e até mesmo para a prevenção de doenças.

“Foi muito legal, com muita gente e todo mundo participando. Esse evento já está no calendário oficial da Semsa e tem a intenção de sensibilizar a população para a prática da atividade física como forma de prevenir doenças. O resultado incrível que tivemos nessa segunda edição contribui para que mais pessoas adotem novos estilos de vida, incluindo exercícios e esportes em seu cotidiano e usufruindo dos seus benefícios”, apontou a secretária.

Com a proposta de sensibilizar as pessoas para a importância da atividade física desde cedo, a nova edição da corrida de rua da Prefeitura de Manaus ampliou a faixa etária dos competidores, abrindo espaço para o público infantil no evento. Os corredores mirins de 1 até 12 anos participaram da “corridinha” a partir das 7h30, com percursos de 50 metros, para as crianças de 1 a 4 anos, e de 100 metros, para aquelas de 5 a 12 anos.

Vitória

Do alto do pódio e com o troféu de primeira colocada nas mãos, Bianca Guedes celebrou o bom desempenho na prova e elogiou a proposta da prefeitura, por meio do evento, de incentivar as pessoas a se movimentar e incluir os exercícios físicos no cotidiano em prol da saúde e da qualidade de vida.

“Vim com o objetivo de melhorar o meu tempo de 5 quilômetros e consegui. Satisfação absurda, nunca imaginava que ia conseguir o primeiro lugar. É a minha primeira corrida de 5 quilômetros, comecei na meia-maratona (da Maratona Internacional de Manaus) que teve aqui e que também teve incentivo da prefeitura. Acho maravilhoso esse incentivo da prefeitura ao esporte, porque ele realmente muda vidas. Obrigada por proporcionar isso para a população”, declarou.

Exultante pela vitória na categoria Masculino, Wenderson Auzier destacou a organização da corrida da prefeitura e o bom resultado do evento. “Estou muito contente e realizado com a vitória. Foi muito bacana, bem organizado. Com bastante hidratação hoje, graças a Deus, e o clima ajudou. Tem muita gente, e esperamos que no ano que vem aumente. Parabéns pelo evento”.

Já as provas da “corridinha” tiveram a participação de Levi Norio Camargo, de 9 anos. Ele disputou no percurso de 100 metros e já sabe que esporte e saúde andam juntos. “É sempre bom correr, dar uma emagrecida. Já participei de outras corridas, mas faz tempo, então essa corrida de hoje vai fazer bem para mim”, disse.

Outra participante da corrida mirim, Lara Vitória, aprovou a iniciativa da prefeitura de estimular as pessoas a se movimentarem pela saúde. “É ótimo, a organização foi ótima, incentivando idosos, jovens e adultos a participar. Foi muito legal e quero vir mais vezes”, elogiou.

A mãe de Lara, Aladejane Oliveira, conta que as duas estiveram na primeira edição da corrida de rua, em setembro do ano passado, e, tal como a filha, já aguarda para participar das próximas. “Que o prefeito continue incentivando as corridas, é maravilhoso para a saúde. Minha filha desde pequena corre, e foi maravilhoso correr com ela em mais uma etapa. Já estamos esperando a terceira”.

Todos os participantes mirins da “corridinha” receberam medalhas após concluir a prova. Os atletas e entusiastas da modalidade adulta que se inscreveram e cumpriram as exigências do regulamento da corrida de rua também foram contemplados com medalhas de participação no evento.

Esquenta

A 2ª Corrida de Rua Manaus em Movimento – Promovendo Saúde não ficou só nas competições adulta e juvenil. No entorno da pista de corrida, os atletas e o público em geral puderam visitar estandes informativos e integrativos montados pela Semsa, oferecendo orientações sobre promoção à saúde e serviços como aferição da pressão arterial, cálculo de Índice de Massa Corporal (IMC), auriculoterapia e gincana infantil.

A repositora Dhienifer Santos visitou os estandes da Semsa e aproveitou para experimentar a auriculoterapia, técnica derivada da acupuntura que estimula pontos específicos das orelhas. “Por curiosidade resolvi saber o que significa e que benefícios traz. E o benefício é que alguns pontos da nossa orelha se comunicam com órgãos internos e podem acalmar internamente, auxiliando em casos de ansiedade, depressão, dores na coluna”, explicou Dhienifer.

A visitante ainda enalteceu a iniciativa da prefeitura com a Corrida Manaus em Movimento. “Achei muito interessante ter essa iniciativa em prol da saúde, que é algo de que todo mundo está precisando, cuidar da saúde mental, física e espiritual”.

Os participantes do evento e os visitantes da Ponta Negra puderam conferir ainda estandes montados pelos Distritos de Saúde da secretaria, com informações sobre a relação entre exercícios físicos e aumento da qualidade de vida, associados à nutrição, bons hábitos de vida e exames preventivos. A Semsa montou ainda uma estrutura de atendimento de urgência e emergência com ambulâncias do Serviço Móvel de Urgência (SAMU 192).

Público

Participaram da 2ª Corrida Manaus em Movimento – Promovendo Saúde em torno de 4,6 mil corredores de todas as idades, conforme os organizadores. Somado ao público que compareceu na Ponta Negra para prestigiar a competição, o evento reuniu mais de 6 mil pessoas.

Do total de corredores, 3,5 mil se inscreveram nas vagas oferecidas pela Prefeitura de Manaus, de forma gratuita, mediante a entrega de uma lata de leite em pó para doação a instituições filantrópicas. Foram disponibilizadas 3.300 vagas para jovens e adultos a partir de 13 anos, e 200 para crianças de 1 a 12 anos.

Os demais participantes da competição foram os chamados “corredores pipoca”, entusiastas que não integram a disputa oficial, mas acompanham o percurso pela participação e pelo prazer de praticar o esporte de rua.