Cratera que se abriu na avenida Rodrigo Otávio durante fortes chuvas em Manaus tem 2,5 metros de profundidade

Redação AM POST*

A Prefeitura de Manaus, por meio da Secretaria Municipal de Infraestrutura (Seminf), trabalha de forma emergencial em trecho da avenida Rodrigo Otávio, zona Sul, que afundou durante as fortes chuvas da última segunda-feira, 30/1. Uma cratera de 2,5 metros de profundidade se formou na via.

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE

O secretário de obras, Renato Junior, esteve no local vistoriando os avanços da obra, na manhã desta terça-feira, 31/1, e assegurou conclusão em oito dias.

“O problema foi provocado pelo transbordamento do igarapé Manaus 2000, antigo igarapé do Quarenta. As águas das chuvas transbordaram, fechando a saída da rede de drenagem, ocasionando uma pressão dentro da galeria, que provocou o rompimento”, explica o secretário.

Conforme Renato, as equipes iniciaram os trabalhos de forma imediata. “Sinalizamos o perímetro ontem mesmo, na parte da noite. As equipes utilizaram uma escavadeira hidráulica para fazer a limpeza do entulho, material deteriorado pelas chuvas”.

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE

Para evitar transtornos e prejuízos às operadoras de telefonia, a Seminf acionou os técnicos responsáveis. “Não houve prejuízo direto, mas orientamos que façam os desvios de todas as telecomunicações, para prosseguirmos com os trabalhos”, disse Renato.

A Seminf está implantando 25 metros de tubulação até o igarapé do Quarenta. “A medida é necessária para que esse tipo de transtorno não volte a acontecer nessa região. Vamos trabalhar noite e dia, conforme determina o prefeito David Almeida”, complementa.

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE

Neste período de inverno amazônico, a Prefeitura de Manaus, por meio da Seminf, atua de forma célere e simultânea por todos os bairros, a fim de minimizar os impactos das chuvas torrenciais, realizando os serviços de limpeza e desobstrução dos bueiros e igarapés de forma preventiva.