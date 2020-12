Criança de seis anos morre após cair do 4° andar de apartamento em Manaus

Redação AM POST

Uma criança de seis anos, morreu após cair no 4° andar de um apartamento nessa segunda-feira (21), em um condomínio no bairro Lago Azul, zona Norte de Manaus.

De acordo com a polícia, a grade de proteção do apartamento tinha sido retirada para lavagem do ar condicionado e o pai da vítima estava saindo para o trabalho quando ela se deslocou até a janela para vê-lo e acabou caindo.

A criança ainda foi socorrida mas não resistiu e morreu.

O corpo foi removido ao Instituto Médico Legal (IML) e a polícia investiga o caso.