Criança é atropelada por motocicleta no Santa Etelvina em Manaus

Criança recebeu primeiros socorros do Samu e foi levada ao Hospital Joãozinho.

Por Beatriz Silveira

16/09/2025 às 18:44 - Atualizado em 16/09/2025 às 18:51

Notícias de Manaus – Uma criança foi atropelada por uma motocicleta na tarde desta terça-feira (16), no bairro Santa Etelvina, zona Norte de Manaus. De acordo com informações preliminares, o condutor da moto não permaneceu no local após o ocorrido. A dinâmica exata do acidente ainda não foi divulgada, e não há, até o momento, detalhes que indiquem como a colisão aconteceu ou por quais vias a vítima e o motociclista transitavam no momento do impacto.

O Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu) foi acionado e realizou os primeiros socorros no próprio local. Em seguida, a criança foi encaminhada ao Hospital e Pronto-Socorro da Criança Joãozinho, na zona Leste da capital, para avaliação e atendimento especializados. Até a publicação desta matéria, não há informações sobre o estado de saúde da vítima, tampouco sobre a identidade da criança.

Leia também: Filho adotivo é preso acusado de sequestrar pai idoso e exigir R$ 700 mil de resgate em Manaus

As circunstâncias do atropelamento seguem sem detalhamento público. Informações adicionais, como a confirmação do trajeto da motocicleta, eventuais testemunhas e registros de câmeras nas imediações, não foram informadas. A ausência do condutor no local após o fato também impede, por ora, a apresentação de versões ou esclarecimentos que possam indicar o que antecedeu o choque.

Novas atualizações dependerão da divulgação de dados oficiais sobre a ocorrência, incluindo boletins médicos e eventuais relatos colhidos por equipes de emergência ou por órgãos responsáveis. Até lá, o que se sabe é que a criança recebeu atendimento do Samu e foi transferida ao Joãozinho, enquanto o motociclista deixou o local e as causas permanecem indeterminadas.

Acompanhar as notícias de Manaus é essencial para quem deseja estar por dentro do que está acontecendo na cidade. Manaus é repleta de história e cultura. Nossa equipe está sempre nas ruas, trazendo as notícias de Manaus com a urgência e a precisão que os eventos da capital amazonense demandam.

