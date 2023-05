Crime contra os manauaras: Postos vendem gasolina à R$ 5,73 em Manacapuru enquanto que em Manaus está custando a R$ 6,59

O vereador Rodrigo Guedes (Podemos) denunciou crime de postos de combustíveis contra os consumidores de Manaus que vendem gasolina à R$ 5,73 em Manacapuru e R$ 6,59 em Manaus.

De acordo com publicação do parlamentar no Instagram, enquanto em Manaus a gasolina está mais em Manacapuru, a 100 km da Refinaria da Amazônia (Ream), no Distrito Industrial, ela é vendida mais barata. Ou seja, o caminhão tanque leva 100 km pra ir e voltar para a refinaria e mesmo assim o combustível está quase R$1 mais barato no município.

“Agora vamos aos cálculos: 200 milhões de litros/mês x 80 centavos= 160 milhões de reais de prejuízo para os manauaras, dinheiro que ta saindo do bolso dos consumidores e ficando com distribuidoras/postos se essa diferença permanecer por um mês! Mais: o preço médio oficial no Brasil está há R$ 5,43 e o impacto desta última redução anunciada pela Petrobras de 40 centavos ainda nem está efetivamente acontecendo, pois demora alguns dias, semanas para cair na média. Estamos com a gasolina mais cara do Brasil entre as capitais“, escreveu Rodrigo.

A média nos preços da gasolina teve uma redução de 0,47% e do diesel entre 1,37% e 1,43% para as distribuidoras em Manaus, o anúncio foi feito na última sexta-feira (12). No entanto, cinco dias após o anúncio da Refinaria da Amazônia, os postos de combustíveis ainda não reduziram os valores.

Em busca da redução no preço da gasolina e diesel, Guedes denunciou o que considera um golpe dos postos de combustíveis à Defensoria Pública do Estado do Amazonas (DPE), Ministério Público do Amazonas (MPAM) e Procon, por prática abusiva no valor do combustíveis. Ele também pediu ajuda da classe política na luta.

Redação AM POST*