Criminosos usam nome da campanha Nota Premiada Manaus para aplicar golpes; entenda

Redação AM POST

A Prefeitura de Manaus, por meio da Secretaria Municipal de Finanças e Tecnologia da Informação (Semef), alerta sobre a falsa mensagem por SMS que está sendo enviada aos participantes da campanha Nota Premiada Manaus.

Continua depois da Publicidade

O texto, intitulado por “Prefeitura Municipal”, diz que o CPF do titular do telefone foi contemplado com um eletrodoméstico mais uma quantia em dinheiro. Um número de celular é informado para contato juntamente com o “número da sorte”. Se você recebeu uma mensagem como esta, cuidado, é golpe!

A Semef informa que as premiações da campanha Nota Premiada são apenas em dinheiro e a única maneira segura para o participante da campanha confirmar se foi contemplado, é consultando as listas de ganhadores, por sorteio, disponíveis na página oficial da campanha: http://notapremiada.manaus.am.gov.br/ganhadores. A lista é atualizada a cada sorteio mensal.

A Nota Premiada é uma campanha da Prefeitura de Manaus para estimular a prática da educação fiscal no município e conscientizar a sociedade quanto à importância socioeconômica dos tributos municipais e o direito de exigência do documento fiscal. A campanha sorteia prêmios em dinheiro entre os cidadãos manauaras que exigem a Nota Fiscal de Serviço Eletrônica (NFS-e) identificada com CPF.