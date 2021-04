Culinária 100% saudável ganha espaço nesta páscoa

Clique e participe do grupo do AM POST no Whatsapp

Nos dias de hoje o interesse em se alimentar bem cresce a cada dia que passa. O brasileiro tem cada vez mais interesse na forma saudável e ao mesmo tempo não deixar de degustar as delícias que a vida proporciona, principalmente na época da páscoa. Quem abre mão do delicioso peixe e de sobremesa doces maravilhosos acompanhados de ovos de páscoa? Esse setor cresceu 98% nos últimos anos no Brasil, apontando até ser a nova tendencia no mundo. De acordo com um estudo da agência de pesquisa Euromonitor, o consumo de alimentos saudáveis no brasil vem crescendo muito nos últimos anos.

Pensando nisso o Chef Beto Pinto se aprofundou cada vez mais no assunto, inclusive com certificação internacional do Le Cordon Bleu, já oferece várias receitas para a população amazonense. Receitas até que nem parecem ser 100% saudáveis e enchem os olhos pela apresentação como as outras receitas “habituais do dia a dia”. O brasileiro se interessa cada vez mais em se servir bem e poder também servir as pessoas, porque não? Restaurante e estabelecimento estão se especializado em vender essa alimentação saudável da forma mais natural e prática possível.

Para chegar cada vez mais ao “natural” o chefe Beto afirma, “Buscamos nas emoções e nos sabores genuínos dos alimentos como eram produzidos por nossos avós, sem aditivos artificiais e de forma totalmente natural, com as devidas adaptações para que nossos pratos possam ser saboreados por todos, independentemente da idade, estilo de vida ou restrições alimentares, é o nosso conceito de alimentação inclusiva.

Neste ano está sendo apresentando um cardápio mais completo para a páscoa, principalmente para fieis a semana santa, com: costela de tambaqui do chef, que pode ser feita até na air fryer, com tartare de banana, chips doce e cará roxo; Atum ao molho de ervas finas; para sobremesa: Ganache de chocolate belga callebaut com creme de leite condensado artesanal, sem glúten, sem lactose, sem açúcar e com baixa caloria” afirma o chefe com uma quantidade já solicitada, em mãos, por alguns clientes.

Algumas curiosidades sobre a alimentação saudável

O mercado da alimentação ligado à saúde e ao bem-estar cresceu 98% no país de 2009 a 2014. O setor movimenta US$ 35 bilhões por ano no Brasil, que é o quarto maior mercado do mundo. Para 28% dos brasileiros, consumir alimentos nutricionalmente ricos é muito importante e 22% da população opta por comprar alimentos naturais e sem conservantes.

15,2 milhoes de habitantes se declaram adeptos ao vegetarianismo. A escolha por uma vida saudável altera conforme a idade, aumentando entre as pessoas de 65 a 75 anos. Já entre os jovens, o percentual é ligeiramente menor.

Segundo o Conselho Nacional de Saúde (CNS), há dois milhões de pessoas no Brasil afetadas pela doença. E as dietas “detox” estão formando uma legião de apreciadores dos benefícios que a ausência de glúten na alimentação propicia.

Sobre a Santé Comida Saudável

A Santé Comida Saudável nasceu da necessidade dos sócios: Pricila Almeida, que havia sido diagnosticada com obesidade grau II e esteatose (gordura no fígado) grau III e o Chef Beto Pinto, seu esposo e sócio, bariátrico, também necessitando de novos hábitos alimentares para uma vida de maior bem estar e saúde.

Ela, executiva, gerenciava uma fábrica de eletroeletrônicos em Manaus, e tinha grande dificuldade de conciliar o ritmo da sua vida profissional a hábitos alimentares corretos, e o Chef Beto Pinto, que possui um talento excepcional como cozinheiro, aliado ao vasto conhecimento de física, começou a preparar um cardápio saudável, diferenciado e congelá-lo para que sua esposa pudesse levar ao trabalho. Assim ela iniciou um processo de reeducação alimentar que resultou na sua cura sem qualquer uso de medicação em 4 meses.

Assim, a Santé Comida Saudável iniciou suas atividades em maio/2016, fornecendo as refeições saudáveis e congeladas. Devido à grande aceitação, em julho do mesmo ano uma consultoria técnica de nutricionistas e engenheiros de alimentos foram contratadas para criação e homologação do seu procedimento interno sobre as boas práticas aplicadas ao segmento, que veio em seguida do licenciamento da vigilância sanitária para oferecer aos seus clientes um alimento seguro.

Profissionalizada, a empresa atende diversos públicos, do infantil ao adulto, diabéticos, idosos, hipertensos; obesos; bariátricos, atletas ou aos que simplesmente querem manter uma alimentação saudável e balanceada oferecendo aos seus clientes o que chamamos de ALIMENTAÇÃO INCLUSIVA, por contemplar em todos as suas preparações as mais diversas restrições alimentares em sua totalidade, sem abrir mão do sabor.