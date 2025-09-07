Cultura indígena e diversidade marcam segunda noite do #SouManaus 2025

Notícias de Manaus – O segundo dia do “#SouManaus Passo a Paço 2025” levou ao palco Coreto, na Praça Dom Pedro II, uma imersão na ancestralidade indígena e na riqueza cultural amazônica. Realizado neste sábado (06/09), o espaço transformou-se em cenário de música, dança e rituais, reforçando a importância das tradições originárias como parte essencial da identidade da região.

A abertura ficou por conta do grupo Yasu Yapurasi, da Associação dos Povos Indígenas do Livramento. Para o coordenador da entidade, Asterio Martins, a participação é motivo de orgulho: “Estar no #SouManaus é um marco para nós. É a oportunidade de mostrar nossas danças, músicas e rituais, de afirmar que a cultura indígena é viva e merece respeito. Estamos trazendo nossa história para o coração da cidade”, destacou.

Na sequência, o grupo Warao emocionou com uma apresentação ritualística marcada por espiritualidade e dança. A noite seguiu ao som envolvente de Myrihu e foi encerrada com a energia vibrante do grupo Waruna.

Além das expressões artísticas, a Praça Dom Pedro II se consolidou como ponto de encontro do festival. Visitantes puderam desfrutar do Festival Gastronômico, que trouxe pratos típicos da culinária regional e releituras criativas, atraindo moradores e turistas em busca de sabores únicos. O espaço ainda ofereceu atendimento especializado ao público, garantindo conforto e informações úteis. A turista Maria das Graças Senna, de Curitiba (PR), destacou: “Estou encantada com a receptividade de Manaus. O atendimento nos pontos de informação fez toda a diferença para aproveitar o festival”.

Outro destaque foi o “Sou Gamer Geek”, área dedicada ao universo dos jogos, cultura pop e interatividade tecnológica, que conquistou o público jovem. Com uma programação plural, a Praça Dom Pedro II reafirmou seu papel como vitrine cultural do #SouManaus 2025, celebrando a diversidade e fortalecendo a identidade amazônica.