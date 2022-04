David Almeida acompanha chegada dos candidatos do concurso da Semsa

Clique e participe do grupo do AM POST no Whatsapp

O prefeito de Manaus, David Almeida, acompanhou, nesta sexta-feira, 1º/4, a chegada dos candidatos que realizaram a prova objetiva escrita do concurso da Secretaria Municipal de Saúde (Semsa) para o cargo de Médico. As avaliações aconteceram no Centro Universitário Luterano de Manaus (Ceulm/Ulbra), localizado no conjunto Atílio Andreazza, bairro Japiim, zona Sul da capital.

“São mais de 135 mil inscritos para o concurso que está ofertando 2.001 vagas. Hoje, mais de 1.700 médicos estão participando desse compromisso. São um pouco mais de 120 vagas. Portanto, há uma procura muito grande e a Prefeitura de Manaus está aqui. Estamos desde a madrugada com a Secretaria de Administração e a Secretaria de Saúde, coordenando o concurso para transcorrer dentro da normalidade e que aqueles que sejam aprovados, sejam contratados o mais rápido possível”, enfatizou Almeida.

Conforme o edital, o concurso oferece 124 vagas, mais cadastro reserva, para o cargo em 19 especialidades. O maior número de inscrições (809) é para as 30 vagas de Clínico Geral 20 horas, e o segundo maior, para as de Clínico Geral 40 horas (446), para o qual estão sendo oferecidas 25 vagas.

Além dessas, há vagas para anestesiologista, cardiologista, cirurgião, médico do trabalho, endocrinologista, epidemiologista, ginecologista-obstetra, infectologista, intensivista neonatologista, neonatologista, neuropediatra, patologista, pediatra, pneumologista, psiquiatra, ultrassonografista e urgencista.

Previne Brasil

De acordo com o titular da Secretaria Municipal de Saúde (Semsa), Djalma Coelho, os profissionais aprovados no concurso serão importantes para a ampliação dos serviços oferecidos pela Prefeitura de Manaus e ajudarão o município a manter a melhor Atenção Básica do país de acordo com os índices do “Previne Brasil”.

“É com muita felicidade que estamos aqui acompanhando o início das provas, especialmente para os médicos. É um dia de felicidade, porque muitas pessoas têm o sonho de serem servidores públicos, uma estabilidade, e essa é uma oportunidade muito grande, visto que o último concurso realizado em Manaus foi há quase 10 anos. A Semsa também comemora, porque são muitas vagas que serão preenchidas e nos ajudarão a melhorar o atendimento e manter Manaus em primeiro lugar no Previne Brasil”, afirmou Coelho.

As provas objetivas têm 70 questões de múltipla escolha, sendo 40 do módulo de conhecimentos básicos (língua portuguesa, raciocínio lógico, informática básica e legislação) e 30 questões do módulo de conhecimentos específicos. Para ser aprovado na prova, o candidato deve acertar no mínimo 30 questões no total, sendo necessário o mínimo de 16 questões de conhecimento básico e 12 de conhecimentos específicos.

Outros cargos

Para os cargos de Nível Superior – Especialista em Saúde e Nível Fundamental – Assistente em Saúde, descritos no edital 002/2021, as provas serão realizadas no dia 1º/5, das 14h às 18h, no horário local. Já as provas escritas objetivas para os cargos de Nível Médio e Nível Médio Técnico – Assistente em Saúde, descritas no mesmo edital (002/2021), serão realizadas no dia 5/6. Para o cargo de AS – Assistente Administrativo (40 horas), a prova será das 8h às 12h e para os demais cargos, a prova será das 14h às 18h no horário de Manaus.

Para os cargos de Assistente em Saúde – Condutor de Ambulância e Condutor de Motolância (níveis médio e médio técnico), descritos no do edital 003/2021, a prova objetiva de múltipla escolha ocorrerá no dia 1º/5, das 14h às 18h (horário local).

* Com informações da assessoria de imprensa