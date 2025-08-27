David Almeida acompanha entrega de pulseiras do #SouManaus Passo a Paço 2025 e alerta contra venda ilegal

Notícias de Manaus – A capital amazonense já respira o clima de expectativa para um dos maiores eventos culturais da região Norte: o #SouManaus Passo a Paço 2025, que acontecerá nos dias 5, 6 e 7 de setembro no centro histórico da cidade. Nesta quarta-feira (27), o prefeito David Almeida acompanhou a entrega das pulseiras de acesso ao festival, cuja distribuição teve início no dia anterior.

O evento, 100% gratuito, deve reunir milhares de pessoas em uma celebração que mistura música, artes, gastronomia e experiências culturais. Para garantir a organização, a Prefeitura estruturou um sistema de distribuição de ingressos por meio de pulseiras em seis lotes, entregues em pontos estratégicos espalhados por todas as zonas de Manaus: Nova Era Torres e Flores, Galeria dos Remédios, Vitória Supermercados, Shopping Phelippe Daou e Casa de Praia Zezinho Corrêa.

Solidariedade como marca do evento

Para receber a pulseira, cada participante deve doar 1 kg de alimento não perecível, que será destinado a famílias em situação de vulnerabilidade social. A iniciativa reforça o caráter social do festival, que vai além da programação cultural e impacta diretamente comunidades que enfrentam dificuldades.

Segundo a Prefeitura, a meta é arrecadar toneladas de alimentos ao longo da distribuição, fortalecendo a política de solidariedade e inclusão que já se tornou uma marca do evento.

Prefeito alerta contra a venda ilegal de pulseiras

Durante a visita ao Shopping Phelippe Daou, David Almeida fez um apelo direto à população para evitar a comercialização das pulseiras.

“Você que se inscreveu vem buscar a sua pulseira gratuitamente. Não compre pulseiras porque é proibido. Quem vende está infringindo a lei, e quem compra também pode ser responsabilizado. Cada pulseira é vinculada ao CPF, então é fácil identificar quem comercializou indevidamente”, alertou o prefeito.

O presidente da Manauscult, Jender Lobato, reforçou a mensagem. Ele destacou que a venda de pulseiras configura crime e expôs os riscos de golpes.

“Nosso evento é gratuito. Cada cadastro é ligado ao CPF, e qualquer tentativa de venda será responsabilizada criminalmente. Quem pensa em comprar pulseira pode estar adquirindo ingresso falsificado”, frisou.

Estrutura de qualidade e conforto

Um dos locais de maior movimento na retirada de pulseiras foi o Shopping Phelippe Daou, na zona Leste da capital. O espaço foi elogiado por oferecer conforto e eficiência, já que é amplo, climatizado e conta com esquema de segurança reforçado.

Relatos de participantes mostram que a organização tem agradado. A empreendedora Nayara, de 35 anos, destacou a tranquilidade da experiência.

“Está bem organizado e simples. Estou ansiosa pelos shows da Ivete, Gusttavo Lima e Xand Avião. É uma oportunidade única de participar de um grande evento e valorizar a cidade”, disse.

Já o estudante Ageu, de 23 anos, ressaltou o ambiente amistoso durante a retirada do ingresso.

“Foi tranquilo, sem brigas, muito animado. Nota 10 para a organização. Estou ansioso para assistir à Banda Calcinha Preta e aos Paralamas do Sucesso”, contou.

Expectativa para os shows

Com uma programação que traz grandes nomes da música nacional, o #SouManaus 2025 se consolida como um dos maiores festivais gratuitos do país. Artistas como Ivete Sangalo, Gusttavo Lima, Xand Avião, Calcinha Preta e Paralamas do Sucesso estão entre as atrações confirmadas, garantindo diversidade musical para diferentes públicos.

Além dos palcos principais, o evento contará com espaços dedicados a manifestações artísticas regionais, gastronomia amazônica e atividades culturais que dialogam com a identidade local.