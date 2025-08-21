David Almeida acompanha início de obras do conjunto Cidadão 10 e reforça compromisso com moradia popular em Manaus

Notícias de Manaus – O prefeito de Manaus, David Almeida, esteve nesta quarta-feira (20/8) no bairro Tarumã, zona Oeste, para acompanhar o início da terraplanagem do terreno que receberá o novo conjunto habitacional Cidadão 10, em parceria com o programa federal “Minha Casa, Minha Vida”. A visita reforçou o compromisso da gestão municipal com a redução do déficit habitacional e a melhoria da qualidade de vida das famílias manauaras.

Durante a vistoria, David Almeida destacou a importância de políticas habitacionais planejadas para enfrentar a escassez de moradias em Manaus. “Um dos grandes problemas da cidade é a falta de moradia. O nosso déficit habitacional é muito grande. Aqui serão construídas moradias do programa ‘Minha Casa, Minha Vida’, com aporte da prefeitura, incluindo aquisição de terrenos como contrapartida. Estamos fazendo história. Nunca se construiu tanta moradia popular, de forma planejada e responsável, como estamos fazendo agora”, afirmou o prefeito.

O conjunto Cidadão 10 será composto por 36 prédios de 16 apartamentos, totalizando 576 novas unidades habitacionais. Esta ação integra um programa maior da gestão, que prevê a construção de 16 conjuntos habitacionais em diferentes regiões da cidade, três dos quais já estão em execução simultânea: no Parque das Tribos, na Avenida do Turismo e no próprio Cidadão 10.

Além da construção de novos empreendimentos, David Almeida mantém o programa Casa Manauara, que já reformou mais de 400 casas até junho deste ano em bairros como Colônia Antônio Aleixo, Puraquequara, Zumbi, Morro da Liberdade, São José e na comunidade Rio Piorini. Com investimento superior a R$ 100 milhões, o programa possibilita reformas de até R$ 27 mil por imóvel, com a meta de alcançar 4.000 lares reformados até dezembro de 2028.

O prefeito também anunciou um novo bairro planejado na zona Norte, que terá urbanização completa e distribuição de lotes para famílias de baixa renda ainda neste verão. Segundo David Almeida, o processo de seleção dos beneficiários será conduzido pela Caixa Econômica Federal, com base no Cadastro Único enviado pela Prefeitura, garantindo critérios técnicos, transparência e justiça social.

“Estamos construindo moradias, mas também reconstruindo sonhos. É por isso que estamos aqui todos os dias: para entregar resultado e cuidar das pessoas”, afirmou David Almeida, reafirmando o compromisso da gestão em transformar a vida dos manauaras com dignidade, respeito e oportunidade.

A Prefeitura informa que os novos conjuntos contarão com infraestrutura completa, incluindo redes de água e esgoto, energia elétrica, pavimentação e áreas verdes, promovendo não apenas habitação, mas comunidades estruturadas que incentivem desenvolvimento social e econômico.

Com a liderança do prefeito David Almeida, a Prefeitura de Manaus consolida uma estratégia de longo prazo para enfrentar o déficit habitacional, unindo esforços municipais e federais e garantindo que famílias de baixa renda tenham acesso a moradias dignas e infraestrutura urbana adequada. A expectativa é que os primeiros beneficiários possam ocupar os apartamentos nos próximos anos, fortalecendo políticas públicas voltadas à qualidade de vida e à redução das desigualdades na cidade.