David Almeida anuncia 300 ônibus extras para atender público do Sou Manaus

Notícias de Manaus – Para garantir a mobilidade durante o Sou Manaus 2025, o prefeito de Manaus, David Almeida (Avante), anunciou que mais de 300 ônibus serão deslocados exclusivamente para atender a população durante os dias de festival.

Segundo o prefeito, os coletivos, incluindo veículos reservas, vão operar em horários estendidos, permanecendo disponíveis até 40 minutos após o último show de cada noite.

“Nós teremos mais de 300 ônibus que serão deslocados para cá, além de veículos reservas. Eles vão operar fora do período normal e aguardar cerca de 30 a 40 minutos após o último show para levar o público. Também organizamos estações de táxis, carros e motos por aplicativo. Para quem vem de transporte particular, o estacionamento no centro é limitado, mas montamos um esquema com quase 300 agentes de trânsito para garantir fluidez e segurança”, afirmou.

Além do transporte, o prefeito informou que secretarias municipais estarão mobilizadas desde as 17h, com equipes de limpeza, assistência social, comunicação e segurança, atuando para dar suporte ao público.

O Sou Manaus 2025 começa nesta sexta-feira (5) e segue até domingo (7), com grandes nomes da música brasileira, além de atrações culturais, gastronômicas e artísticas.

