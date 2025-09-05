A notícia que atravessa o Brasil!

David Almeida anuncia 300 ônibus extras para atender público do Sou Manaus

Segundo o prefeito, os coletivos, incluindo veículos reservas, vão operar em horários estendidos.

Por Bruno Pacheco

05/09/2025 às 12:50

Notícias de Manaus – Para garantir a mobilidade durante o Sou Manaus 2025, o prefeito de Manaus, David Almeida (Avante), anunciou que mais de 300 ônibus serão deslocados exclusivamente para atender a população durante os dias de festival.

PUBLICIDADE

Segundo o prefeito, os coletivos, incluindo veículos reservas, vão operar em horários estendidos, permanecendo disponíveis até 40 minutos após o último show de cada noite.

Leia mais: Pulseiras para o Sou Manaus 2025 se esgotaram antes da abertura oficial

PUBLICIDADE

“Nós teremos mais de 300 ônibus que serão deslocados para cá, além de veículos reservas. Eles vão operar fora do período normal e aguardar cerca de 30 a 40 minutos após o último show para levar o público. Também organizamos estações de táxis, carros e motos por aplicativo. Para quem vem de transporte particular, o estacionamento no centro é limitado, mas montamos um esquema com quase 300 agentes de trânsito para garantir fluidez e segurança”, afirmou.

Além do transporte, o prefeito informou que secretarias municipais estarão mobilizadas desde as 17h, com equipes de limpeza, assistência social, comunicação e segurança, atuando para dar suporte ao público.

O Sou Manaus 2025 começa nesta sexta-feira (5) e segue até domingo (7), com grandes nomes da música brasileira, além de atrações culturais, gastronômicas e artísticas.

Saiba mais detalhes do evento:

