David Almeida anuncia antecipação da Corrida #SouManaus nas comemorações do festival Passo a Paço 2025

A prova será realizada às 19h do dia 4 de setembro, dentro do circuito do festival.

Por Natan AMPOST

13/08/2025 às 18:39

Notícias de Manaus – O prefeito de Manaus, David Almeida, anunciou, na tarde desta quarta-feira, 13/8, no Centro de Cooperação da Cidade (CCC), a antecipação da primeira edição da “Corrida #SouManaus”, que fará parte das comemorações dos 10 anos do festival “#SouManaus Passo a Paço 2025”. O anúncio foi feito ao lado do diretor-presidente da Fundação Municipal de Cultura, Turismo e Eventos (ManausCult), Jender Lobato, e do titular da Secretaria Municipal de Juventude, Esporte e Lazer (Semjel), Joel Silva.

A prova será realizada às 19h do dia 4 de setembro, dentro do circuito do festival, oferecendo aos participantes a oportunidade única de conhecer os bastidores e toda a estrutura que dará vida a um dos maiores eventos culturais da região.

Segundo o prefeito, a expectativa é reunir cerca de 3 mil atletas e entusiastas do esporte, com direito a camiseta e medalha gratuitas. Para se inscrever, o participante deverá doar um quilo ou uma lata de leite integral, que será destinado a ações sociais. As inscrições serão feitas exclusivamente on-line, no site soumanauspassoapaco.com.br, com abertura prevista para os próximos dias.

“Este ano, o ‘#SouManaus’ tem uma grande novidade: estamos comemorando 10 anos e vamos fazer a primeira corrida do festival, um verdadeiro ‘esquenta’ para o evento, com participação de artistas, bandas e DJs, levando festa e esporte para o centro da nossa cidade. Queremos ver a população participando, celebrando e se conectando com Manaus de um jeito diferente”, destacou David Almeida.

O diretor-presidente da ManausCult, Jender Lobato, ressaltou o simbolismo de integrar o esporte ao maior festival cultural da cidade.

“A ‘Corrida #SouManaus’ é mais uma forma de aproximar a população do festival. É uma experiência que une arte, música e atividade física, celebrando a cidade de maneira completa”, disse.

Já o secretário da Semjel, Joel Silva, destacou o incentivo à prática esportiva e à ocupação saudável dos espaços públicos.

“Além de promover a saúde e o bem-estar, vamos proporcionar aos atletas e corredores uma oportunidade única de correr dentro de um cenário histórico e cultural, vivenciando Manaus de uma forma inédita”, afirmou.

O percurso será especialmente planejado para integrar pontos icônicos do centro histórico e áreas restritas ao público durante o evento, permitindo aos corredores vivenciar o backstage do “#SouManaus” antes mesmo da abertura oficial.

O festival, que acontece de 5 a 7 de setembro, contará com 17 palcos, 63 mil metros quadrados de área ocupada, cerca de 20 atrações nacionais e 2 mil artistas regionais, consolidando-se como um marco cultural e turístico de Manaus.

