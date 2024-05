David Almeida anuncia construção de bairro planejado na área do Monte Horebe, em Manaus

Notícias de Manaus – O prefeito de Manaus, David Almeida, anunciou a construção do primeiro bairro planejado de Manaus, que deve beneficiar 15 mil famílias, em uma área do Monte Horebe, na Zona Norte de Manaus. O anúncio foi feito nesta quarta-feira (15), durante entrevista no programa “Alô Cidade”, da TV A Crítica.

Nomeado “Nova Manaus”, o bairro planejado, segundo o prefeito, é uma conquista de mais de 30 anos para a cidade. “Nós desapropriamos uma área do Monte Horebe e nós vamos fazer lá um bairro planejado com lotes urbanizados, serão 3 mil lotes que nós iremos distribuir, fruto do trabalho de emendas parlamentares do senador Eduardo Braga, junto ao governo federal, que nos proporciona e nos oportuniza entregar um bairro planejado na cidade de Manaus depois de mais de 35 anos”, afirmou Almeida.

Ainda segundo o chefe do Executivo municipal, em paralelo às entregas dos lotes, serão realizadas as entregas de estruturas para a oferta de serviços nas áreas de Saúde, Educação e Infraestrutura.

“A nossa meta é entregar um bairro todo urbanizado, já com creche, escola, UBS, toda a infraestrutura municipal já instalada. Nós não vamos esperar a entrega dos lotes para depois levar os serviços públicos, entregaremos tudo junto”, complementou o prefeito.

“Asfalta Manaus”

Durante a entrevista, o prefeito destacou também o avanço das grandes obras que acontecem na cidade, por meio do programa “Asfalta Manaus”. Na última semana, os trabalhos de pavimentação foram divulgados e ampliados nas comunidades Vale do Sinai, Monte Sinai e no conjunto Manoa, no bairro Cidade Nova, e na comunidade Fazendinha, no bairro Cidade de Deus, ambos na zona Norte.

“Aquelas áreas que mais necessitavam, aquelas comunidades que estão precisando, são as comunidades que estamos adentrando. Nós temos ciência da situação da infraestrutura na zona Norte e é por isso que levamos o ‘Asfalta Manaus’ para lá inicialmente, para melhorar as condições dessas áreas, é desta forma que trabalhamos, com planejamento”, disse Almeida.

O programa “Asfalta Manaus” teve a primeira ordem de serviço assinada em 28 de abril de 2022 e, desde lá, alcançou mais de 2,7 mil ruas com pavimentação nova. Na zona Norte, 751 ruas foram asfaltadas; na zona Leste, 407; na zona Sul, 325; na zona Oeste, 471 vias contempladas; na zona Centro-Oeste, 438; na zona Centro-Sul, 402 ruas asfaltadas.