David Almeida anuncia entrega das primeiras moradias do Minha Casa, Minha Vida para famílias atingidas por tragédia de 2023 em Manaus

Notícias de Manaus – As primeiras unidades habitacionais do programa “Minha Casa, Minha Vida” destinadas a famílias afetadas pela tragédia de 2023, em Manaus, estão prestes a se tornar realidade. O anúncio foi feito nesta sexta-feira (19/9) pelo prefeito David Almeida, durante visita à comunidade Pingo D’Água, no bairro Jorge Teixeira, zona Leste da capital.

O primeiro empreendimento do projeto, localizado no Parque das Tribos, zona Oeste da cidade, já alcançou 85% de conclusão. A previsão é que as chaves das moradias comecem a ser entregues nos próximos meses, beneficiando diretamente famílias que perderam suas casas após o deslizamento ocorrido no início de 2023.

Durante o anúncio, David Almeida destacou o esforço da Prefeitura de Manaus em articular parcerias e garantir recursos junto ao governo federal para viabilizar a iniciativa.

“Naquele momento, nem secretaria de Habitação nós tínhamos, mas conseguimos viabilizar o projeto em conjunto com o governo federal. Hoje estamos realizando o sonho de famílias que tanto precisam do apoio do poder público”, afirmou o prefeito.

Segundo ele, o projeto representa não apenas a reconstrução de lares, mas também a possibilidade de oferecer mais dignidade a famílias que aguardaram por quase dois anos por uma solução definitiva.

Expansão da política habitacional

A Secretaria Municipal de Habitação e Assuntos Fundiários (Semhaf) tem ampliado sua atuação com o objetivo de reduzir o déficit habitacional em Manaus e retirar famílias de áreas de risco.

De acordo com o planejamento, além do empreendimento no Parque das Tribos, outro residencial deve ser entregue no início de novembro deste ano, seguido de mais um previsto para fevereiro de 2026. Até o fim de 2026, três dos 11 condomínios planejados estarão concluídos, totalizando 4.700 novas moradias.

O secretário da Semhaf, Jesus Alves, ressaltou o esforço da gestão municipal desde a tragédia que deixou dezenas de famílias desabrigadas. “Foram praticamente dois anos e meio de muito trabalho, de captação de recursos, elaboração e aprovação de projetos até a execução das obras. Agora é um momento de alegria, porque a primeira lista de famílias beneficiadas está sendo confirmada. Trata-se de uma verdadeira virada de chave na vida dessas pessoas, que terão um futuro muito mais digno”, declarou.

Apoio emergencial até a entrega

Desde março de 2023, quando o deslizamento de terra na comunidade Jorge Teixeira deixou casas soterradas e famílias desabrigadas, a prefeitura tem garantido assistência por meio do pagamento do Auxílio Aluguel. O benefício foi fundamental para assegurar uma moradia temporária até que as obras habitacionais avançassem.

Com a aproximação da entrega das primeiras unidades, as famílias começam a vislumbrar a reconstrução definitiva de seus lares e uma vida mais segura, longe das áreas de risco que marcaram sua trajetória recente.

O anúncio simboliza não apenas uma política pública em execução, mas também um gesto de reparação histórica às vítimas da tragédia de 2023, que agora passam a enxergar um futuro mais estável e digno.