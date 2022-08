David Almeida assina ordem de reforma da feira do Mundo Novo e anuncia que feirantes vão receber equipamentos novos

Redação AM POST

Sem passar por uma reforma há mais de 20 anos, a feira municipal do Mundo Novo, localizada na zona Norte da cidade, será totalmente reformada pela Prefeitura de Manaus, por meio da Secretaria Municipal de Agricultura, Abastecimento, Centro e Comércio Informal (Semacc). A obra faz parte do convênio firmado entre os Executivos municipal e estadual em dezembro passado, para a reforma de 32 feiras. Durante assinatura da ordem de serviço, realizada nesta quarta-feira, 17/8, o prefeito David Almeida destacou que serão investidos mais de R$ 550 mil para executar serviços estruturais e elétricos no local.

“Aqui serão mais de R$ 550 mil investidos na reforma. Vamos aumentar o teto, trocar a cobertura, colocar forro, nova iluminação, banheiro, vamos reformar totalmente essa feira. Se fosse fácil, já teria sido feito, por que esqueceram os feirantes daqui por 22 anos? Agora, eu estou entrando aqui e vou dar uma nova cara para esses espaços, a história das feiras e mercados da cidade de Manaus vai ser contada antes e depois da nossa gestão, porque vamos dar uma nova cara, uma nova dignidade, vamos dar vez aos feirantes que estavam esquecidos,” assegurou Almeida.

Na ocasião, o prefeito anunciou também, que além da reforma, os feirantes serão contemplados por meio da Secretaria Municipal do Trabalho, Empreendedorismo e Inovação (Semtepi), e do Fundo Municipal de Empreendedorismo e Inovação (Fumipeq), com a troca de todos os equipamentos das feiras.

“Por meio da Semtepi, em parceria com a Semacc, estamos fazendo uma mudança na lei do empreendedorismo da prefeitura, para que além da reforma, nós possamos mudar toda a estrutura, todo o mobiliário dos feirantes. Nós queremos colocar freezers novos, geladeiras novas, estufas novas para quem vende salgados, nós vamos mudar e modernizar todas as estruturas de mercados e feiras da cidade de Manaus, para que os feirantes tenham uma melhor condição de trabalho”, completou o gestor municipal.

Localizada na rua 7, no bairro Mundo Novo, a feira possui 63 boxes e bancas, gerando cerca de 170 empregos diretos e mais de 4 mil indiretos. A reforma contempla toda a infraestrutura, instalações elétricas, telhado, piso, troca da estrutura metálica, além de pintura interna e externa.

O titular da Semacc, Wanderson Costa, fez questão de salientar o olhar diferenciado para os permissionários das feiras e mercados. “Os feirantes merecem muito. Esse momento é de vocês, essa reforma por meio desse convênio firmado veio para trazer dignidade e acessibilidade para essa população novamente. Lembrem-se que o prefeito de Manaus está entrando nessas feiras para trazer dignidade. Vamos fazer a obra por partes e ir realocando os feirantes conforme os espaços forem ficando prontos”, completou o secretário.

Agradecimento

A feira foi criada em 2000, por iniciativa dos moradores do bairro. Desde a sua construção, há 22 anos, não recebeu nenhum tipo de investimento por parte do poder público. Para os permissionários, esse momento era aguardado.

“Há 22 anos que nós esperamos uma reforma para esse local, e hoje essa realidade está acontecendo. Agradecemos de coração ao nosso prefeito David Almeida, estamos muito felizes. Eu, como representante da feira, quero agradecer em nome de todos os feirantes a essa gestão, que olhou para este local, que olhou para nossa feira, onde ficamos desamparados por anos e anos”, agradeceu o feirante Ivan Silva.