David Almeida celebra inauguração de estruturas que unem segurança pública e transformação digital em Manaus

Notícias de Manaus – O prefeito de Manaus, David Almeida, acompanhou, nesta terça-feira, 9/9, a agenda do presidente da República, Luiz Inácio Lula da Silva, que esteve na capital para inaugurar o Centro de Cooperação Policial Internacional da Amazônia (CCPI Amazônia) e entregar o cabo subfluvial da Infovia 04 dentro do programa “Norte Conectado”.

PUBLICIDADE

“Com a inauguração do Centro de Cooperação Policial Internacional da Amazônia e a entrega da Infovia 04, Manaus dá um passo histórico. De um lado, reforçamos a segurança pública com mais inteligência e integração no combate aos crimes que afetam nossa região. De outro, ampliamos a conectividade, levando internet de qualidade que vai transformar a educação, a saúde e os serviços públicos. São iniciativas que colocam nossa cidade em posição estratégica, promovendo desenvolvimento, inclusão e qualidade de vida para a população”, afirmou o prefeito David Almeida.

O CCPI Amazônia, localizado na zona Centro-Oeste, recebeu R$ 36,7 milhões do Fundo Amazônia e vai reunir os nove países amazônicos e os nove estados da Amazônia Legal no enfrentamento de crimes ambientais, tráfico de drogas, armas e pessoas. A iniciativa integra o Plano Amazônia: Segurança e Soberania (AMAS), que soma R$ 318,5 milhões em investimentos em equipamentos e tecnologia para reforçar a atuação integrada das forças de segurança.

PUBLICIDADE

Na parte da tarde, no Comando da Flotilha do Amazonas (ComFlotAM), na Vila Buriti, na zona Sul, o prefeito acompanhou o lançamento da interligação das infovias do Programa Norte Conectado. Na ocasião, foi entregue o cabo da Infovia 04, que conecta Boa Vista (RR) ao Amazonas, ampliando a rede de fibra óptica subfluvial que deve chegar a 12 mil quilômetros na Amazônia.

A agenda oficial também contou com a participação do presidente da Colômbia, Gustavo Petro; e da vice-presidenta do Equador, María José Pinto; além do ministro da Justiça, Ricardo Lewandowski; da ministra do Meio Ambiente, Marina Silva; do ministro das Relações Exteriores, Mauro Vieira; do presidente do Banco Nacional de Desenvolvimento Econômico e Social (BNDES), Aloizio Mercadante; do diretor-geral da Polícia Federal, Andrei Rodrigues, do senador da República, Omar Aziz; do vice-governador Tadeu de Souza; do presidente da Câmara Municipal de Manaus (CMM), David Reis; e do secretário-chefe da Casa Militar de Manaus, William Dias, entre outras autoridades.

A agenda do presidente Lula em Manaus foi encerrada às 18h, na Universidade Federal do Amazonas (Ufam), de onde o prefeito David Almeida seguiu para compromissos oficiais.