David Almeida chega a 200 dias de gestão e diz que ‘trabalho’ é marca registrada da sua administração

Como forma de marcar os primeiros 200 dias de gestão, o prefeito de Manaus, David Almeida, vistoriou nesta segunda-feira, 19/7, as ações realizadas pela Prefeitura de Manaus nas zonas Leste e Norte da capital amazonense. Aproveitando a manhã ensolarada, o chefe do Executivo municipal esteve nos bairros João Paulo ll e Nova Cidade, onde equipes fazem a recuperação asfáltica e o serviço de paisagismo, e frisou que a sua administração está sendo marcada pelo trabalho realizado pelos quatro cantos da cidade.

“A palavra que define esses 200 dias é trabalho. A Prefeitura de Manaus é uma prefeitura de trabalhadores. Acordamos de madrugada e dormimos tarde para trazer e dar oportunidade de dias melhores para a população, levando serviços dignos em todas as áreas. Completar 200 dias nos dá a certeza de que vamos continuar trabalhando em prol de beneficiar a população de Manaus”, enfatizou Almeida.

Acompanhado pelos secretários municipais de Limpeza Urbana (Semulsp), Sabá Reis; e de Agricultura, Abastecimento, Centro e Comércio Informal (Semacc), Renato Júnior, o prefeito de Manaus conheceu as estruturas das escolas municipais Maria Auxiliadora Santos Azevedo e Cleonice Meneses Fernandes, localizadas no João Paulo ll, zona Leste.

“É importante realizar esse tipo de visitas para conhecer a estrutura das escolas, ver se a manutenção está em dia e o trabalho dos gestores. Temos que valorizar esses detalhes, que são importantes para o aprendizado das crianças”, enfatizou o prefeito.

Ainda na zona Leste, David Almeida fiscalizou os serviços realizados nas ruas Hortelã e Manjericão e se emocionou com a gratidão dos moradores da localidade. “Estamos iniciando a recuperação de mais seis ruas aqui no bairro João Paulo ll, e fiz questão de ver de perto esse trabalho. É importante estar na rua, conversar com as pessoas e ver de perto a realidade da nossa população. É gratificante ouvir os depoimentos e agradecimentos do povo pelos serviços realizados pela prefeitura. Isso nos motiva, a cada dia mais, estarmos fiscalizando. Esse é o nosso trabalho e vamos continuar desempenhando com excelência”, disse Almeida.

Os serviços de recapeamento fazem parte do Pacote de Obras de Inverno, que irá recuperar mais de 4 mil ruas de Manaus e são realizados por empresas terceirizadas contratadas pela Secretaria Municipal de Infraestrutura (Seminf).

Valorizados

Morador do bairro desde a infância, Adriano Félix citou que a rua Manjericão não recebia manutenção há mais de 20 anos e que o bairro era esquecido pelos antigos gestores municipais. “Há mais de 20 anos essa rua é esquecida; e, agora, o prefeito David Almeida tem dado resposta para nossa comunidade, não só na rua Manjericão, mas em todas as vias do nosso bairro. Estamos muito felizes. Quero agradecer o nosso prefeito por esse trabalho importante que está realizando na zona Leste. O homem não tem parado, tem feito várias ruas e lembrado de áreas que antes eram esquecidas por administrações passadas”, ressaltou Félix.

Lazer

Seguindo sua agenda de fiscalizações, David Almeida acompanhou a revitalização da rotatória do conjunto João Paulo ll, localizada no bairro Nova Cidade, zona Norte. A expectativa do Executivo municipal é de entregar o espaço público totalmente reformado para a população no mesmo molde do realizado na rotatória Umberto Calderaro Filho, conhecida como “Bola das Letras”.

“Estamos levando dignidade a todas as zonas da cidade. Aqui na bola do conjunto João Paulo II, na zona Norte da cidade de Manaus, nós estamos fazendo esse trabalho de recuperação desse espaço tão bonito. Vamos entregar para a população, um local humanizado, arborizado, florido e com a cara da prefeitura. Serviço realizado pela Secretaria de Limpeza Urbana, do secretário Sabá Reis, e certamente será um dos lugares mais bonitos da cidade de Manaus. Nós estamos descentralizando a atuação da prefeitura, levando dignidade a todas as zonas longínquas da cidade”, concluiu o prefeito.