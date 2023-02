David Almeida consola Eduardo Braga durante velório de Amazonino Mendes em Manaus

Redação AM POST*

O prefeito de Manaus, David Almeida, participou, nessa quinta-feira, 16/2, do velório do ex-governador do estado, Amazonino Mendes, realizado no Teatro Amazonas, Centro da capital e foi flagrado consolando seu adversário político o senador Eduardo Braga (MDB). A cena foi registrada pelo repórter fotográfico Dhyeizon Lemos, da Secom.

Braga chorava emocionado após ver o corpo do político que apoiou sua chegada ao governo em 2002. Depois, saiu de perto do caixão, cumprimentou Armando Mendes, filho de Amazonino e, de cabeça baixa, encontrou David.

Então, ele abraçou o prefeito e este o afagou com a mão direita no ombro e a esquerda, nas costas.

O funeral do ex-governador do Amazonas, Amazonino Armando Mendes, já reuniu mais de 3 mil pessoas entre quinta e sexta-feira (16 e 17/02), no Teatro Amazonas. Passaram pelo local fãs, familiares e mais de 500 autoridades.

