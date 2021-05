David Almeida debate reforma tributária e a modernização do Distrito Industrial com representantes do PIM

Clique e participe do grupo do AM POST no Whatsapp

O prefeito de Manaus, David Almeida, liderou, nesta sexta-feira, 7/5, uma reunião com representantes das indústrias instaladas no Polo Industrial de Manaus (PIM), na qual foram debatidos temas pertinentes à Zona Franca de Manaus (ZFM), como a Reforma Tributária e a modernização do Distrito Industrial.

O encontro aconteceu no palácio Rio Branco, localizado no Centro Histórico de Manaus, e marcou o início de um movimento, liderado pelo prefeito, que irá preparar um Projeto de Lei (PL), que busca garantir e ampliar os incentivos fiscais às empresas do PIM.

“Essa reunião é um marco e como prefeito quero dar a minha contribuição para a Zona Franca de Manaus. Saio bem otimista de que vamos construir uma proposta. A Prefeitura de Manaus também vai ser protagonista no processo. A zona franca é de Manaus. Os empregos são de Manaus. Estamos nessas tratativas com técnicos-fazendários e com equipes dos representantes das indústrias, e vamos buscar agora um diálogo com o governo do Estado”, enfatizou Almeida.

Na última quarta-feira, 5, durante reunião virtual com o diretor de Relações Institucionais da Moto Honda da Amazônia, Marcos Bento, o prefeito confirmou a proposta de liderar uma frente de trabalho, para propor novas medidas à Reforma Tributária, com o objetivo de ampliar os incentivos vigentes no modelo econômico empregado na Zona Franca de Manaus. David afirmou que, após concluir a criação do projeto, irá a Brasília (DF) buscar parceria com a bancada federal do Amazonas.

“Precisamos ser proativos. Precisamos buscar soluções, uma proposta para a Reforma Tributária que está sendo discutida no cenário nacional. Nossa bancada federal, diga-se de passagem, é uma bancada pequena, mas muito aguerrida, com pessoas influentes no cenário nacional. Temos que trabalhar de forma organizada, para que possamos manter os empregos na nossa cidade e o nosso modelo de desenvolvimento”, pontuou o prefeito.

Participaram da reunião o titular da Secretaria Municipal de Educação (Semed), Pauderney Avelino; o subsecretário de Assuntos Operacionais da Secretaria Municipal do Trabalho, Empreendedorismo, Inovações (Semtepi), Gustavo Igrejas; o representante do Conselho Municipal de Gestão Estratégicas, Luiz Gonzaga; o presidente da Associação Nacional de Fabricantes de Produtos Eletroeletrônicos (Eletros), Jorge Júnior; o presidente da Federação das Indústrias do Estado do Amazonas (Fieam), Antônio Silva; e o presidente do Centro da Indústria do Estado do Amazonas (Cieam), Wilson Périco.

Responsabilidade

O presidente da Fieam, Antônio Silva, classificou como histórica a iniciativa tomada por David Almeida. Ele afirmou que as indústrias devem abraçar a proposta do prefeito.

“Estamos vivenciando um momento muito oportuno. Estamos fazendo uma reunião com o Executivo municipal, onde o prefeito traçou um novo desenho e nós, que representamos a Fieam, temos que abraçar essa proposta que o prefeito, de uma forma inovadora, está trazendo para nosso conhecimento. Temos que contribuir para que, cada vez mais, possamos consolidar o nosso modelo de desenvolvimento, que é o modelo do PIM”, salientou Silva.

Para o presidente da Eletros, Jorge Júnior, a atitude do prefeito foi inovadora ao buscar criar um movimento que lute pela manutenção dos incentivos fiscais da ZFM.

“O prefeito David Almeida inova ao convidar o setor produtivo para, junto com a sua equipe técnica, buscar a manutenção dos incentivos fiscais da zona franca, e dos empregos aqui gerados. A gente precisa ter a previsibilidade, precisamos ter uma segurança jurídica e ratifico, com muita alegria, essa posição da prefeitura, que em outros momentos, se manteve um pouco afastada do PIM, dos empregos gerados e agora o prefeito diz que quer mudar essa realidade”, observou.

Modernização

Durante o encontro, David Almeida reforçou a intenção de modernizar o Distrito Industrial, transformando-o em mais um cartão-postal de Manaus. De acordo com o presidente do Cieam, Wilson Périco, a atitude confirma que o prefeito está olhando para todas as zonas da cidade.

“O que a Prefeitura de Manaus fez hoje, na pessoa do prefeito David Almeida, foi resgatar uma obrigação do Executivo municipal. O prefeito assume a responsabilidade do Distrito Industrial como bairro de Manaus que é. Ele nos traz aqui com muita alegria, para participar de uma reunião e perceber a disposição em transformar o polo industrial no quarto cartão-postal da nossa cidade. Abraçamos a ideia e vamos sim, construir uma Manaus diferente aos olhos de todo mundo”, disse Périco.

O presidente da Câmara Municipal de Manaus (CMM), David Reis, salientou a importância da prefeitura em assumir o protagonismo da zona franca, além de garantir uma nova roupagem para o bairro localizado na zona Sul.

“É uma ideia que o prefeito David Almeida já defendia antes mesmo de ter sido eleito. Manaus precisa assumir o protagonismo da zona franca. A gestão do prefeito David Almeida deu outra roupagem ao Distrito Industrial e ao seu entorno. Em todos os locais do mundo onde funcionam esses grandes centros de indústria, esses locais também são polos de visitação e enriquecem o turismo dessas localidades. Portanto, hoje, na condição de presidente da Câmara Municipal, saio desta reunião muito animado, muito feliz”, pontuou.