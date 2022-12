David Almeida destaca abertura de mais de 2.360 vagas em creches municipais para o ano letivo de 2023

Redação AM POST*

Para transformar a realidade da educação básica da capital amazonense, o prefeito de Manaus, David Almeida, enfatizou nesta segunda-feira, 26/12, durante vistoria realizada em uma creche que está sendo construída no bairro Santa Etelvina, zona Norte, que para o início do próximo ano letivo serão abertas mais de 2.360 vagas para creches municipais. A ação visa melhorar a qualidade de vida da população, principalmente para os pais que precisam deixar seus filhos nas unidades de ensino para irem trabalhar.

Continua depois da Publicidade

David Almeida anunciou que, até o início do ano letivo, serão inauguradas seis creches no município, incluindo a primeira na zona rural da capital amazonense, além do lançamento do projeto “Bolsa Creche”, para garantir com que a Prefeitura de Manaus possa ampliar o seu atendimento aos alunos entre 0 e 3 anos.

“Nós vamos oferecer já no início do ano letivo de 2023, mais de 2.360 vagas em creches. Vamos inaugurar seis novas creches na cidade e abrir a primeira creche municipal na zona rural, em parceria com a Fazenda da Esperança. Além disso, vamos abrir mais 1 mil vagas em parceria com o Sesi Manaus. Isso faz com que possamos ofertar quase 50% a mais de vagas para o próximo ano. Estamos trabalhando desta forma para ofertarmos melhores serviços públicos e para melhorar a qualidade de vida da população, inclusive as mães e pais que precisam deixar os seus filhos pois precisam trabalhar”, afirmou Almeida.

Vale ressaltar que, atualmente, a Secretaria Municipal de Educação (Semed), administra 24 creches pela capital. Com as unidades que serão inauguradas até março de 2023, esse número sobe para 30. A grande novidade da gestão David Almeida será o lançamento do programa “Bolsa Creche”, anunciado pelo prefeito de Manaus em outubro deste ano.

Continua depois da Publicidade

“Nós queremos abrir o maior número de vagas em creche da história de Manaus já no ano que vem. A nossa meta é, além de sermos referência na educação básica, queremos zerar as vagas de creche para que nenhuma criança fique fora da escola já a partir do ano que vem. Eu tenho certeza que, em breve, Manaus será referência para o Brasil em educação”, concluiu o prefeito.