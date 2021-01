David Almeida diz que Auxílio Manauara de R$ 200 começa em abril

Redação AM POST

O prefeito de Manaus, David Almeida afirmou que pretende pagar a primeira parcela do Auxílio Manauara já no próximo mês de abril. O anúncio aconteceu na noite desta quinta-feira (7), durante a entrega da nova rede de iluminação a LED, na estrada do bairro Colônia Antônio Aleixo, localizada na zona Leste da capital.

O Auxílio Manauara é uma das promessas de campanha mais importantes do prefeito David. No total, 40 mil famílias vão receber o benefício mensal no valor de R$ 200, até o fim do ano, uma forma de garantir o mínimo de dignidade a quem perdeu o emprego ou a renda, que tinha durante a pandemia do novo coronavírus.

“É uma das nossas propostas de campanha e está no nosso planejamento dos cem primeiros dias. Muitas pessoas perderam o seu emprego. Muitos trabalhadores informais estão com seus negócios fechados. A prefeitura vai dar sua contribuição para a população de Manaus, com o fim do auxílio do governo federal”, explicou David.

Sobre a nova rede de iluminação entregue na Colônia Antônio Aleixo, David Almeida afirmou que faz parte do conjunto de ações integradas das secretarias municipais de Infraestrutura (Seminf) e de Limpeza Urbana (Semulsp).

Já nas próximas semanas, o objetivo é entregar a ciclofaixa do bairro. Além disso, ele informou que a próxima comunidade a ser completada será a Itaporanga, localizada próxima ao conjunto João Paulo II, bairro Cidade Nova, zona Norte da capital.

Para o vice-prefeito e titular da Seminf, Marcos Rotta, Manaus está vivendo um momento histórico, em que a Prefeitura de Manaus está olhando para as necessidades dos bairros mais distantes.

“O prefeito nos deu a oportunidade de, juntamente com as lideranças dos moradores da Colônia, estarmos vivenciando um momento histórico. Há décadas que eles têm esse pedido, essa reivindicação e essa necessidade de uma pista de caminhada e também uma iluminação de qualidade. A prefeitura iluminou 150 pontos. São mais ou menos 5 quilômetros de via. Acho que as administrações passadas não deram ao povo da Colônia a atenção e o respeito merecido”.