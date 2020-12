David Almeida diz que pretende diminuir R$ 0,05 da passagem de ônibus

Redação AM POST

A tarifa de ônibus pode ser reduzida de R$ 3,80 para R$ 3,75 na gestão do prefeito eleito de Manaus David Almeida (Avante), conforme informações divulgadas por ele em entrevista coletiva realizada na manhã desta quinta-feira, 17, no Comfort Hotel Manaus, na Av. Mandi, n° 263 – Distrito Industrial I.

De acordo com ele a mudança será de apenas R$ 0,05 mas vai facilitar no troco. “Hoje a gente reduz para R$ 3,75 que é a minha proposta. Vamos diminuir a passagem para R$ 3,75. A Prefeitura facilita até a vida das empresas com relação ao troco. Tem muito aquelas moedas de R$ 0,25”, afirmou. “Não tem moeda de R$ 0,05 e R$ 0,10. A população já paga R$ 4”, completou.

Segundo David Almeida uma reunião será marcada com empresários para expor a proposta. “Eu tenho uma reunião segunda-feira, vou convocar uma reunião com os donos de empresa, porque isso é um problema das empresas. Eles têm uma concessão e a Prefeitura ainda paga”, disse.