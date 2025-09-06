A notícia que atravessa o Brasil!

Manaus

David Almeida diz que pretende trazer atrações internacionais para o Sou Manaus em 2026

Segundo o prefeito, a ideia é ampliar ainda mais a visibilidade do evento.

Por Bruno Pacheco

06/09/2025 às 22:46

Notícias de Manaus – O prefeito de Manaus, David Almeida (Avante), afirmou neste sábado, 6, que o Sou Manaus Passo a Paço 2026 poderá contar com atrações internacionais. A declaração foi dada em entrevista à TV A Crítica, durante a segunda noite do festival deste ano.

Segundo o prefeito, a ideia é ampliar ainda mais a visibilidade do evento, que já se consolidou como um dos maiores do Brasil. Ele, no entanto, não revelou nomes de artistas que estão sendo cogitados.

Leia mais: Sou Manaus 2025 celebra 10 anos com espaços instagramáveis e valorização da identidade amazônica

“Nós já trouxemos o David Guetta aqui, um evento internacional, e o Double You que foi o primeiro em 2022, e agora nós vamos partir para as atrações internacionais, porque nós já trouxemos praticamente todas as grandes atrações do Brasil para o evento. Este ano está se consagrando como um evento a nível nacional”, afirmou Almeida.

A prefeitura ainda não informou quando deve iniciar a negociação com artistas internacionais para a próxima edição.

O Sou Manaus 2025 reúne, ao longo de quatro dias, mais de 16 atrações nacionais em 17 palcos espalhados pelo centro histórico da cidade, além de dezenas de artistas locais. O festival é gratuito e vem batendo recordes de público, com expectativa de superar meio milhão de pessoas até o encerramento no domingo (7), com a cobertura especial do AM POST nas redes sociais.

Acompanhar as notícias de Manaus é essencial para quem deseja estar por dentro do que está acontecendo na cidade. Manaus é repleta de história e cultura. Nossa equipe está sempre nas ruas, trazendo as notícias de Manaus com a urgência e a precisão que os eventos da capital amazonense demandam.

