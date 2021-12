David Almeida diz que quer ser pai novamente e fala da possiblidade de usar óvulos de sua falecida esposa para gerar filho

Clique e participe do grupo do AM POST no Whatsapp

Clique e participe do grupo do AM POST no Telegram

Redação AM POST

O prefeito de Manaus, David Almeida (Avante), revelou que pretende ser pai novamente através de inseminação artificial com os óvulos da sua falecida esposa Lúcia Almeida, que morreu há exatos dois anos vítima de câncer. Ele falou sobre esse desejo na última semana durante a inauguração de um Centro Integrado Municipal de Educação que leva o nome de Lúcia, na Zona Norte de Manaus.

Continua depois da Publicidade

David contou que possui óvulos de Lúcia guardados em laboratório que devem ser fecundados na barriga da cunhada, irmã de Lúcia, que se disponibilizou a ser barriga de aluguel. “O que a Lúcia mais queria era ter um filho, uma filha ou um filho. Mas, um pouco tempo da gente estar casado, ela foi diagnosticada com câncer”, disse.

Durante o evento ele falou sobre como necessidade de ter um herdeiro. “A gente estava assistindo a um filme aonde um rei, era o filme do Coração Valente, William Wallace, o libertador da Escócia. No enredo do filme, tinha uma parte que o rei não tinha seu sucessor e o seu filho não tinha como ter filho e a sua nora estava grávida, porém não do herdeiro. E o inimigo do rei foi lá e disse: ‘ó, você vai morrer e a sua descendência morre em você’. Aquilo foi muito forte”, contou.

O prefeito também afirmou que a decisão da cunhada foi para homenagear a falecida. “A Luana não queria ter filho, mas a homenagem que ela quer fazer à irmã dela é essa, que é a melhor homenagem que a gente pode fazer”, relatou.

Continua depois da Publicidade

“A gente ainda tem uma chance, 50% de chance de não deixar a memória da Lúcia se apagar. […] É uma possibilidade, não é uma realidade”, declarou.