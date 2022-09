David Almeida diz que será investido R$ 450 mil na reforma da feira do Jorge Teixeira, abandonada há quase 30 anos em Manaus

Redação AM POST

O prefeito de Manaus, David Almeida, assinou, nesta terça-feira, 13/9, a ordem de serviço para a reforma da feira municipal do Jorge Teixeira I, que estava abandonada há quase 28 anos pelas últimas administrações municipais. Localizada na zona Leste da capital amazonense, o espaço público será totalmente revitalizado com investimento de R$ 450 mil, garantindo um maior conforto para os permissionários e frequentadores do local.

Administrada pela Secretaria Municipal de Agricultura, Abastecimento, Centro e Comércio Informal (Semacc), a feira do Jorge Teixeira é a 19ª contemplada no programa de reformas e ampliações das feiras municipais.

“Vamos investir R$ 450 mil na feira do Jorge Teixeira, para melhorar a estrutura do local. Além disso, a prefeitura, por meio da Semtepi (Secretaria Municipal do Trabalho, Empreendedorismo e Inovação), vai entrar para trocar os equipamentos e utensílios, para que possamos dar melhores condições de trabalho aos permissionários. Essa feira estava esquecida há 28 anos. Parabéns para quem fez a feira, mas pai é quem cria. Cabe a mim agora reformar todas as feiras da cidade e resgatar esse importante ambiente para a nossa economia, assim, reforçamos também a agricultura familiar”, enfatizou Almeida.

A reforma da estrutura do Jorge Teixeira faz parte do convênio firmado para a revitalização de mais de 30 feiras e mercados da capital, totalizando mais de R$ 25 milhões para a execução das obras. O espaço receberá uma nova cobertura, piso, instalações elétricas, revestimento, pintura externa e interna, entre outros serviços.

O titular da Semacc, Wanderson Costa, fez questão de agradecer aos permissionários do local por todo o esforço que fizeram nas últimas décadas para manter a feira aberta.

“Nós estamos vivendo um momento único na história do Amazonas e de Manaus. Não podemos deixar de agradecer aos feirantes da feira do Jorge Teixeira. É por eles toda a nossa força, nosso empenho, que foi traçado, planejado e executado nesse momento. Sou grato a todos os feirantes deste espaço, porque, em algum momento, tiraram do próprio bolso recursos para fazer pequenas reformas, porque antes não tinha o poder público olhando para essa feira. Há mais de 28 anos não se via qualquer reforma e investimento da prefeitura aqui”, destacou Costa.

Inaugurada na década de 80, a feira municipal do Jorge Teixeira I passou por sua última reforma em 1994. Ela possui 73 permissionários e área total de 988,80 metros quadrados. O espaço funciona com 21 bancas e 52 boxes vendendo frutas, verduras, carne, estivas etc. A feira gera mais de 350 empregos diretos e cerca de 4 mil indiretos e está localizada na avenida Penetração, Jorge Teixeira I, zona Leste.