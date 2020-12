David Almeida diz que vai buscar tecnologia de Israel para aumentar velocidade dos ônibus em Manaus

Redação AM POST

O prefeito eleito, David Almeida (Avante), disse nesta terça-feira (22) que buscará tecnologia de Israel para aumentar a velocidade dos ônibus de 14 para 25 km/h com intuito de diminuir o tempo de espera dos coletivos do transporte coletivo além de analisar situação para melhorar a fluidez no trânsito de Manaus. Ele convocou coletiva de imprensa para anunciar mais oito nomes que vão compor sua próxima gestão.

“Nós vamos buscar uma tecnologia de Israel para que a gente possa aumentar a velocidade dos ônibus de 14 para 25 talvez 30 km/h. Vamos informatizar o sistema, os nossos sistemas daqui ainda são arcaicos, muito precários e nos precisamos fazer a modernização deles e melhorar a questão do transito”, disse ele durante coletiva.

Sobre o trasporte coletivo o prefeito eleito afirmou que já no inicio de janeiro a capital amazonense vai ter ônibus novos.

De acordo com David Almeida existe a intenção de criar em sua gestão a Secretaria Municipal de Segurança e o projeto será encaminhado à Câmara Municipal de Manaus (CMM), até março, para apreciação dos vereadores.

“Nós vamos criar a Secretaria de Segurança Pública Municipal, no caso a de Defesa Social”, disse David Almeida.