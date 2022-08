David Almeida e Chico Preto participam juntos de evento gospel em Manaus e sinalizam firmeza na parceria para eleições 2022

Redação AM POST

O prefeito de Manaus David Almeida (Avante) e o pré-candidato ao Senado Chico Preto (Avante), estiveram juntos no último sábado (30/7), no show da cantora gospel, Gabriela Rocha, realizado no Sambódromo pelo Ministério Gapa. Os dois políticos são evangélicos, conservadores e defensores da família.

A aparição pública dos dois juntos lança por terra especulações que circularam na última semana de que David declinaria de lançar a candidatura de Chico Preto ao Senado por conta da chapa de reeleição do governador Wilson Lima (UB) que teria o também pré-candidato ao Senado, Coronel Menezes (PL) na composição.

Vale lembrar que recentemente David Almeida já deixou claro em entrevista a um podcast que não abre mão da candidatura de Chico Preto ao Senado.

“Eu tenho no meu partido um pré-candidato a senador, que é o Chico Preto, que é o meu candidato a senador. […] Se eu tenho um candidato no meu partido não tem porque apoiar um candidato de outro partido”, disse o presidente estadual do Avante em entrevista.