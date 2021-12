David Almeida e Sabá Reis lamentam morte de gari da prefeitura de Manaus

Clique e participe do grupo do AM POST no Whatsapp

Clique e participe do grupo do AM POST no Telegram

Redação AM POST

O prefeito de Manaus, David Almeida, e o titular da Secretaria Municipal de Limpeza Urbana (Semuslp), Sabá Reis, lamentaram profundamente a morte do colaborador da Mamute Conservação e Construção, empresa terceirizada que realiza serviços de limpeza na cidade, Domingos Santana da Silva, 36 anos, após acidente, às 9h10 desta segunda-feira, 20/12, nas proximidades da Bola da Suframa, no bairro Distrito Industrial, na Zona Sul de Manaus.

Continua depois da Publicidade

De acordo com a polícia, uma carreta bateu em um micro-ônibus do transporte alternativo, conhecido como “Amarelinho”, que rodou na pista e acabou tombando em cima da vítima, que estava realizando serviços de limpeza pública no momento do acidente.

“Nós, da prefeitura, estamos profundamente consternados com a morte do trabalhador Domingos da Silva. Meus profundos sentimentos aos familiares e amigos”, declarou o prefeito.

Domingos tinha seis anos de prestação de serviços na empresa terceirizada Mamute, não tinha filhos, mas deixou uma esposa.

Continua depois da Publicidade

A Semulsp, em nome do secretário Sabá Reis, lamenta profundamente a fatalidade e, neste momento de dor, está procurando dar todo o apoio e solidariedade à família de Domingos Santana da Silva. O secretário se encontra no local do acidente dando todos os devidos esclarecimentos.

Gari morre esmagado por Amarelinho em Manaus pic.twitter.com/iQSLEEig67 Continua depois da Publicidade — AM POST (@portalampost) December 20, 2021