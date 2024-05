David Almeida envia quase 70 mil litros de água potável para o RS

Assim como o governador do Amazonas, Wilson Lima, anunciou ajuda para o Rio Grande do Sul, o prefeito de Manaus, David Almeida, também comunicou que enviou 69.400 mil de água potável para as vítimas das enchentes. O transporte foi feito, nesta terça-feira (7), pela Força Aérea Brasileira.

“O RS precisa de Água Potável! Enviaremos hoje 69.400 mil litros de água potável para as vítimas das enchentes no Rio Grande do Sul, por meio de um embarque imediato para Porto Alegre pela Força Aérea Brasileira”, escreveu o prefeito.

O chefe do executivo municipal disse conversou com prefeito de Porto Alegre, Sebastião Melo, e que foi informado que a maior necessidade no momento é de água potável.

David aproveitou para alertar quanto o compartilhamento de informações segurar e pediu para a população realzar doações sempre que possível. “Cada um ajuda como pode, porque toda vida importa”, pontuou.

Ponto de coleta

O prefeito informou que a campanha para arrecadação de água continua na cidade. O ponto de coleta é a Casa Militar de Manaus, localizada na avenida Compensa, bairro Vila da Prata, zona Oeste.