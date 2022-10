David Almeida fiscaliza revitalização de unidades de ensino e reforça compromisso com a Educação

Redação AM POST

O prefeito de Manaus, David Almeida, fiscalizou, nesta quarta-feira, 26/10, o andamento da reforma da escola municipal Professor Raimundo Gonçalves Nogueira, no bairro Zumbi, zona Leste da capital amazonense. Durante a visita, o chefe do Executivo municipal reforçou que a revitalização de unidades escolares visa garantir aos profissionais da Educação e alunos todas as condições necessárias para que a cidade obtenha os melhores índices do Brasil na avaliação do Índice de Desenvolvimento da Educação Básica (Ideb).

Continua depois da Publicidade

Além da revitalização completa da estrutura, por determinação do prefeito, a escola será ampliada e ganhará uma quadra poliesportiva.

“Aqui, no Zumbi, tem cinco escolas municipais, já reformamos quatro, e essa é a última escola que estamos reformando. Nossa reforma é completa, estamos praticamente reconstruindo as estruturas e vamos ampliar também para construir uma quadra coberta, oferecendo oportunidade para que os alunos façam atividades físicas, esse é o trabalho que nós estamos fazendo na Educação, estruturando, melhorando o salário dos professores, pagando o terceiro melhor salário, para que a gente possa ter ganhos pedagógicos e a Educação de Manaus possa avançar”, afirmou Almeida.

A reforma contempla ampliação de ambientes, como o refeitório, cozinha, depósitos, banheiros, área administrativa e área de serviço, garantindo, assim, mais segurança e acessibilidade aos alunos, professores e a toda comunidade escolar.

Continua depois da Publicidade

Novas creches

David Almeida aproveitou a oportunidade para destacar o avanço dos serviços de ampliação, reparos, reforma e manutenção em seis creches municipais que estavam com espaços inabitáveis e infraestrutura comprometida. O prefeito afirmou, ainda, que, com a reforma das creches, será possível ofertar mais vagas.

Continua depois da Publicidade

“Já iniciamos os trabalhos para a conclusão dessas obras, nós temos uma previsão, até o início das aulas do ano que vem, para entregarmos dez novas creches, dentre elas, seis que foram abandonadas por outras gestões. Além dessas dez novas creches, nós conseguimos mais mil vagas com o Sesi e, já no próximo ano, em março, nós estaremos ofertando entre 4 mil e 5 mil novas vagas de creches na cidade de Manaus, nós vamos revolucionar a nossa cidade na Educação”, garantiu.