David Almeida fiscaliza UBSs em construção e anuncia entregas para agosto e setembro em Manaus

Notícias de Manaus – Nesta quinta-feira, 24 de julho, o prefeito de Manaus, David Almeida, iniciou o dia com visitas técnicas a duas obras importantes do setor de saúde pública da capital. As inspeções fazem parte das ações do programa “Saúde Integral”, uma das frentes estratégicas da atual gestão, que busca ampliar o acesso e descentralizar os serviços de saúde na cidade.

A primeira visita foi à Unidade Básica de Saúde (UBS) Dom Milton, localizada no bairro Santo Agostinho, zona Oeste. A unidade será de porte 4, o maior nível dentro da estrutura de atenção básica, e contará com cerca de 1.200 metros quadrados de área construída. Segundo o prefeito, a previsão de entrega é para o final de setembro. “Estamos empenhados em concluir essa grande obra e levar atendimento a uma área que historicamente carece de serviços essenciais”, destacou.

Logo após, a comitiva seguiu para a zona Sul, no bairro Educandos, onde a UBS Meguno Kado passa por obras de reforma e ampliação. A unidade está na etapa final de acabamento e, de acordo com David Almeida, deve ser entregue à população até a primeira quinzena de setembro. “Serão mais 15 dias para finalizar a obra e mais 15 dias para equipar a unidade. Queremos oferecer um espaço mais moderno, eficiente e humanizado”, declarou.

As visitas reforçam o compromisso da Prefeitura de Manaus com a melhoria da infraestrutura de saúde, especialmente em regiões que mais necessitam. Desde o início do segundo mandato, David Almeida vem dando continuidade a obras estruturantes, com foco em planejamento, eficiência e atenção às demandas da população.