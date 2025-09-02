A notícia que atravessa o Brasil!

Ao lado de David Almeida, Arthur Virgílio se emociona em inauguração de escola com nome do filho Arthur Bisneto

Arthur Bisneto morreu em maio do ano passado, vítima de um infarto fulminante.

Por Bruno Pacheco

02/09/2025 às 14:07 - Atualizado em 02/09/2025 às 14:33

Notícias de política – O prefeito de Manaus, David Almeida (Avante), inaugurou na manhã desta terça-feira, 2, a Escola Municipal Deputado Arthur Virgílio do Carmo Ribeiro Bisneto, localizada na zona rural da capital. A nova unidade de ensino acrescenta 453 vagas à rede municipal, atendendo estudantes do 1º ao 5º ano do ensino fundamental e também alunos da Educação de Jovens e Adultos (EJA).

A cerimônia contou com a presença do ex-prefeito Arthur Virgílio Neto (Republicanos), pai de Arthur Bisneto, que morreu em maio de 2024, aos 44 anos, vítima de um infarto fulminante. Visivelmente emocionado, Virgílio agradeceu a homenagem prestada pela prefeitura e lembrou da trajetória do filho.

Arthur Virgílio explica motivos que o fizeram se filiar ao Republicanos

“Respeito toda sua família, eu era amigo de todos, e desejo muita felicidade à sua gestão. Que você seja muito feliz sempre”, disse.

Durante o discurso, o prefeito destacou a relevância do momento e a importância de eternizar a memória de Bisneto, que foi deputado federal e atuou como líder político em Manaus.

“Arthur Bisneto foi um grande homem, meu colega de parlamento, e muito jovem se foi. Hoje, ao lado do pai, queremos eternizar sua memória e homenagear um homem honrado”, declarou David Almeida.

Com a entrega, a prefeitura reforça a expansão da rede de ensino na capital, especialmente em áreas rurais. A escola se soma a outras iniciativas da gestão voltadas para ampliar o acesso à educação e melhorar a infraestrutura destinada aos estudantes manauaras.

