Ao lado de David Almeida, Arthur Virgílio se emociona em inauguração de escola com nome do filho Arthur Bisneto

Notícias de política – O prefeito de Manaus, David Almeida (Avante), inaugurou na manhã desta terça-feira, 2, a Escola Municipal Deputado Arthur Virgílio do Carmo Ribeiro Bisneto, localizada na zona rural da capital. A nova unidade de ensino acrescenta 453 vagas à rede municipal, atendendo estudantes do 1º ao 5º ano do ensino fundamental e também alunos da Educação de Jovens e Adultos (EJA).

A cerimônia contou com a presença do ex-prefeito Arthur Virgílio Neto (Republicanos), pai de Arthur Bisneto, que morreu em maio de 2024, aos 44 anos, vítima de um infarto fulminante. Visivelmente emocionado, Virgílio agradeceu a homenagem prestada pela prefeitura e lembrou da trajetória do filho.

“Respeito toda sua família, eu era amigo de todos, e desejo muita felicidade à sua gestão. Que você seja muito feliz sempre”, disse.

Durante o discurso, o prefeito destacou a relevância do momento e a importância de eternizar a memória de Bisneto, que foi deputado federal e atuou como líder político em Manaus.

“Arthur Bisneto foi um grande homem, meu colega de parlamento, e muito jovem se foi. Hoje, ao lado do pai, queremos eternizar sua memória e homenagear um homem honrado”, declarou David Almeida.

Com a entrega, a prefeitura reforça a expansão da rede de ensino na capital, especialmente em áreas rurais. A escola se soma a outras iniciativas da gestão voltadas para ampliar o acesso à educação e melhorar a infraestrutura destinada aos estudantes manauaras.