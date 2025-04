David Almeida inaugura ‘Farmácia Viva’ com medicamentos naturais para usuários do SUS em Manaus

Notícias de Manaus – O prefeito de Manaus, David Almeida, realizou, nesta terça-feira, 29/4, a inauguração da “Farmácia Viva”, em parceria com a Universidade Federal do Amazonas (Ufam), para oferta de produtos naturais com ação terapêutica aos usuários da rede assistencial da Secretaria Municipal de Saúde (Semsa), valorizando as práticas tradicionais e o conhecimento popular.

Programa criado no âmbito do Sistema Único de Saúde (SUS), a “Farmácia Viva” é responsável pela produção de preparações de plantas medicinais e fitoterápicos, desde o cultivo, coleta, processamento e armazenamento, até a dispensação dos produtos nas Unidades Básicas de Saúde (UBSs).

PUBLICIDADE

O prefeito explicou que a parceria da prefeitura com a Ufam visa aproveitar a matéria-prima natural abundante da nossa região, por conta da Floresta Amazônica, transformando a medicina natural e tradicional em produtos industrializados para colocá-los nas farmácias das unidades de saúde do município.

“Como nós já temos o conhecimento, a expertise, nós estamos implementando a primeira ‘Farmácia Viva’ do Estado do Amazonas, para que a gente possa produzir aqui esses medicamentos e enviá-los para a distribuição da população na nossa cidade. Nesse primeiro momento, cinco UBSs serão contempladas, muitas delas na zona rural, onde as pessoas se utilizam muito dessa opção terapêutica”, informou Almeida.

Com o laboratório-sede funcionando nas dependências do campus universitário da Ufam, a “Farmácia Viva” de Manaus inicialmente irá desenvolver chás, tinturas e cápsulas utilizando como matéria-prima a Justicia pectoralis (anador), que tem ação terapêutica no tratamento de gripes e resfriados; Cymbopogon citratus (capim-santo), com ação ansiolítica leve; Eleutherine plicata (marupazinho), usada no tratamento de doenças gastrointestinais; e cúrcuma longa (açafrão), com ação anti-inflamatória e antioxidante.

PUBLICIDADE

“São plantas medicinais com muitos estudos e agora saem do papel para serem produzidas na nossa ‘Farmácia Viva’. Vamos começar em pequena escala, mas todos esses medicamentos farão parte da nossa lista de medicamentos pelo SUS e a gente pretende, assim, ampliar em larga escala. No momento, a gente está produzindo quatro tipos de medicamentos: um anti-inflamatório, antidiarreico e para gastroenterites, o outro é para síndromes respiratórias e tem também ansiolíticos”, explicou a secretária municipal de Saúde, Shádia Fraxe.

O reitor da Ufam, Sylvio Puga, disse que para a Faculdade de Ciências Farmacêuticas é muito importante essa parceria com a prefeitura, para disponibilizar esses medicamentos naturais à população de Manaus e auxiliar na formação dos farmacêuticos da unidade de ensino federal.

PUBLICIDADE

“São produtos naturais que estão diretamente ligados ao conhecimento tradicional da nossa população. Então, é muito importante essa parceria, tanto para a prefeitura quanto para a Ufam, por intermédio da Faculdade de Ciências Farmacêuticas, pois vai permitir não só que a gente ensine, mas também que nós aprendamos com a população”, destacou o reitor.

Além da Ufam, que dará apoio no desenvolvimento de formulações fitoterápicas e no controle de qualidade, considerando que a instituição conta com pesquisadores e professores que já desenvolvem projetos com plantas medicinais, o programa também conta com a parceria da Escola Agrícola Rainha dos Apóstolos, localizada no quilômetro 23, BR-174, que será responsável pela atividade de cultivo e beneficiamento das plantas medicinais.

PUBLICIDADE

A “Farmácia Viva” vai contar, ainda, com o apoio da Embrapa, no preparo de mudas; da Vigilância Sanitária municipal (Visa Manaus), no acompanhamento de todos os processos de produção; e das próprias unidades de saúde da Semsa, como a Unidade de Saúde da Família (USF) Parque das Tribos, no bairro Tarumã-Açu, e o Centro de Atenção Psicossocial (Caps) Benjamin Matias, no bairro Parque 10 de Novembro, que manterão o cultivo de plantas medicinais em seus canteiros.

Dispensação

Após o início da produção no laboratório da “Farmácia Viva”, a dispensação dos fitoterápicos vai ocorrer inicialmente em cinco unidades de saúde de referência: Centro de Atenção Psicossocial (Caps) Benjamin Matias e USFs Carmen Nicolau, Fábio Couto, Parque das Tribos e na Unidade Básica de Saúde Rural (UBSR) Ephigênio Salles.

Para que os medicamentos sejam prescritos, a Semsa fará, a partir de agora, a capacitação de médicos da rede assistencial. Os profissionais ficarão informados sobre a disponibilidade e indicação dos produtos originados na “Farmácia Viva”, e poderão utilizá-los como alternativa terapêutica.

Política nacional

A “Farmácia Viva” de Manaus segue as políticas nacionais de Práticas Integrativas e Complementares e de Plantas Medicinais e Fitoterápicos. Em 2016, o município aderiu ao programa e, em 2022, a Semsa institucionalizou o Núcleo de Farmácia Viva como forma de mostrar o compromisso da gestão em fazer com que a fitoterapia, com produção local, seja uma realidade no município.

Apesar de ter como principal finalidade a produção de fitoterápicos e dispensação aos usuários do SUS, a “Farmácia Viva” também busca a valorização do uso tradicional de fitoterápicos e do conhecimento popular dos povos tradicionais, e também a educação em saúde para a utilização correta de plantas medicinais.

Apoio e recursos

Para que o laboratório-sede da “Farmácia Viva” fosse viabilizado, a Semsa e a Ufam contaram com o apoio de recursos financeiros oriundos de emendas parlamentares. José Ricardo, Serafim Corrêa e Marcelo Serafim destinaram ao programa local R$ 680 mil, R$ 300 mil e R$ 120 mil, respectivamente. O montante foi aplicado na reforma do prédio onde o laboratório foi instalado e na aquisição de equipamentos.