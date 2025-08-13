David Almeida lança projeto “Centro Vivo” e amplia obras no Centro de Manaus

Notícias de Roraima – O prefeito de Manaus, David Almeida, apresentou nesta quarta-feira (13) o primeiro balanço do “Mutirão no Centro”, iniciado no dia 4 de agosto, e anunciou novas ações para revitalizar a área central da capital. Entre as medidas previstas estão o asfaltamento da rua Doutor Moreira, que receberá reordenamento de camelôs, paisagismo e nova sinalização. Segundo o prefeito, a meta é asfaltar uma rua a cada dez dias, começando por essa via.

A operação inclui, para este domingo (17), a retirada de fios inutilizados em parceria com a Amazonas Energia e empresas de telecomunicações, visando reduzir a poluição visual. Já no dia 24, será lançado o projeto “Centro Vivo”, com atividades recreativas, culturais e esportivas na avenida Getúlio Vargas, além de serviços gratuitos como banheiros, pipoca e algodão doce.

Em dez dias, a iniciativa já resultou em 101 pessoas acolhidas e encaminhadas a abrigos, apreensão de 300 carrinhos irregulares, desativação de sete depósitos clandestinos, revitalização de mais de 530 pontos de iluminação, retirada de quase 900 toneladas de lixo, recapeamento de vias, novas sinalizações, 27 prisões e apreensão de armas.

Entre as novidades, a Vigilância Sanitária de Manaus (Visa Manaus) irá capacitar e certificar vendedores de alimentos do Centro, garantindo boas práticas e segurança alimentar. Também será criado um Centro Pop próximo à rua Joaquim Nabuco, oferecendo acolhimento e serviços básicos para pessoas em situação de rua que trabalham na região.

O prefeito destacou que o objetivo é manter ações contínuas durante 90 dias, ampliando a revitalização para outros bairros. Representantes de lojistas, feirantes e camelôs elogiaram a iniciativa, destacando aumento no fluxo de consumidores, melhoria na organização e segurança, além de maior atratividade para turistas.