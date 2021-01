David Almeida mantém fechamento da Praia da Ponta Negra até 31 de janeiro

Redação AM POST

O novo prefeito de Manaus, David Almeida (Avante), assinou decreto que interdita de forma excepcional a praia do Complexo Turístico Ponta Negra, até o dia 31 deste mês, como forma de enfrentamento à pandemia da Covid-19 na capital.

Continua depois da Publicidade

O ato normativo está publicado no Diário Oficial do Município (DOM) desta sexta-feira (1º) e visa reduzir o risco de contágio do novo coronavírus, devido ao atual cenário epidemiológico, com mais de 80 mil casos confirmados da doença, que voltou a avançar em dezembro em Manaus.

Conforme publicação no DOM, a medida prevista no decreto poderá ser reavaliada a qualquer momento, de acordo com a situação epidemiológica de Manaus.

Na segunda-feira, 4/1, o prefeito de Manaus se reunirá com representantes do Ministério da Saúde. Na ocasião, novas medidas serão discutidas para combater o novo pico da doença na Capital do Amazonas.

Continua depois da Publicidade

David Almeida disse que busca parceria com o Governo do Estado para reabrir o hospital de campanha Nilton Lins, que possui 350 leitos, mas que a ação da Prefeitura deve ser condizente com as prerrogativas legais do próprio poder municipal na questão da saúde.

“Não vamos adotar o hospital de campanha. Estamos buscando credenciamento do Hospital Nilton Lins para que a Prefeitura, que já tem uma unidade instalada dentro desse hospital, possa trabalhar em parceria com o governo do Estado. Pretendemos comprar diárias de leitos de UTI, Unidade de Terapia Intensiva, e clínicos. Para isso, precisamos fazer com que o Ministério da Saúde credencie esse modelo, para que não haja nenhum problema. Todos os hospitais de campanha instalados no Brasil deram problemas na contratação, porque a prefeitura tem, constitucionalmente, a responsabilidade da atenção básica. Não posso estar contratando atendimento de média e alta complexidade”, afirmou o prefeito.