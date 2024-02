David Almeida pode ser convocado na CMM para explicar viagem de jatinho com fornecedor da Prefeitura de Manaus

Notícias de Manaus– Após as notícias veiculadas na imprensa nacional e local sobre a viagem do prefeito de Manaus, David Almeida (Avante) para a ilha de Saint Marteen, no Caribe, ser custeada por um fornecedor da Prefeitura de Manaus, o vereador Rodrigo Guedes (Podemos) irá apresentar requerimento, na próxima segunda-feira, 19/02, convocando o Prefeito a prestar esclarecimentos sobre a viagem na Câmara Municipal de Manaus (CMM).

Nesta sexta-feira, 16/02, Manaus virou destaque nacional devido ao Prefeito de Manaus viajar em um jatinho fretado para St. Maarten, ilha no Caribe. David Almeida também estava acompanhado de sua noiva e do dono da Royal Tech, Roberto de Souza Lopes, que possui diversos vários contratos firmados com a Prefeitura, pela Manaus Previdência.

Em resposta às críticas e questionamentos, a Prefeitura de Manaus enviou uma nota ao jornal O Globo, alegando que a viagem do prefeito foi “não planejada” e que ele foi convidado por Roberto Lopes, responsável pelo custeio da viagem.

Após a repercussão, Guedes afirmou, por meio de suas redes sociais, que irá apresentar ainda na segunda feira, 19/02, um requerimento convocando o Prefeito de Manaus, David Almeida, para prestar informações e esclarecimentos na Câmara Municipal sobre a viagem.

“Essa viagem do Prefeito com sua noiva e servidores do primeiro escalão, custeada por um empresário que é fornecedor da Prefeitura de Manaus, é uma relação, no mínimo, espúria e promíscua! Vamos ver quais vereadores vão votar contra ou a favor, ou pedir vistas para protelar e ganhar tempo! Cobrarei esclarecimentos sobre essa farra que o Prefeito está fazendo com o dinheiro público”, disse.