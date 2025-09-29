A notícia que atravessa o Brasil!

David Almeida rebate críticas sobre BR-319 e diz que Amazonas é exemplo de preservação

“O Amazonas é um estado com 96% do seu território preservado”, disse o prefeito ao lado do ministro Costa Filho.

Por Bruno Pacheco

29/09/2025 às 13:44

Notícias de Manaus – Durante a cerimônia de reinauração do maior CRAS de Manaus, no bairro Cidade Nova, o prefeito da capital amazonense, David Almeida (Avante), defendeu a preservação ambiental do estado e rebateu críticas sobre possíveis impactos da pavimentação da BR-319. O evento contou com a presença do ministro dos Portos e Aeroportos, Silvio Costa Filho, e dos senadores Omar Aziz e Eduardo Braga.

“O discurso de que, se asfaltar a BR-319, teremos ocupação, não se sustenta. Temos o maior exemplo do Brasil: ficamos isolados do estado de Roraima por mais de 40 anos e ouvíamos o mesmo discurso — ‘vão desmatar, vamos ocupar’. Boa Vista foi asfaltada e, de fato, uma cidade surgiu, no km 500, onde tinha apenas um posto de abastecimento. Mas, no restante, a preservação se manteve. O Amazonas é um estado com 96% do seu território preservado. Não precisamos copiar ninguém, temos nosso modelo”, afirmou Almeida.

Leia mais: Ministro elogia David Almeida e diz: &#8220;É um dos melhores prefeitos do país&#8221;

O prefeito citou ainda o exemplo da BR-317, no Acre, autorizada pela então ministra do Meio Ambiente, Marina Silva. “Lá, asfaltaram dentro do Acre. Ninguém fala disso. Aqui, o estado do Amazonas segue no barro, na lama, mas preservado. O discurso preservacionista não cola para o Amazonas. Nós temos é que ensinar ao Brasil e ao mundo o que é preservação”, declarou.

David Almeida também destacou o papel social do CRAS e a importância de políticas voltadas à população local. “Quem sabe preservar é o povo do Amazonas. Se há alguém que deve ensinar, são as pessoas que moram aqui e precisam de cuidado, de um CRAS como este, para dar dignidade e encaminhamento à vida das pessoas. Somos um exemplo de preservação para o Brasil e para o mundo”, concluiu.

