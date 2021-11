David Almeida se reúne com bancada do Amazonas em Brasília para captação de recursos

Clique e participe do grupo do AM POST no Whatsapp

MANAUS – O prefeito de Manaus, David Almeida, esteve em Brasília (DF), nesta terça-feira, 9/11, para captar recursos financeiros à cidade de Manaus. Em reunião com as bancadas do Amazonas na Câmara e no Senado, o gestor municipal pleiteou emendas, que vão beneficiar a população manauara a partir de 2022.

“As expectativas são as melhores possíveis para Manaus. São investimentos na área de Saúde, Educação, Social, Infraestrutura e também do Turismo”, explicou o prefeito.

Além de David Almeida, participaram da reunião, o secretário chefe da Casa Civil de Manaus, Tadeu de Souza; o secretário municipal de Educação, Pauderney Avelino; os senadores Omar Aziz, Eduardo Braga e Plínio Valério; além dos deputados federais Sidney Leite, Bosco Saraiva, Capitão Alberto Neto, Delegado Pablo e Silas Câmara.

Projetos

Os projetos apresentados por David Almeida foram cuidadosamente planejados por técnicos do município, com base nas demandas mais urgentes e outras pleiteadas pela população em bairros e comunidades, assim como em projetos de maior porte, que necessitam de recursos para a execução e serão atrativos na cidade.

A agenda do prefeito em Brasília continua na noite desta terça-feira, no Tribunal Superior Eleitoral (TSE), onde o magistrado amazonense Mauro Campbell Marques assume o cargo de corregedor-geral. O ministro toma posse efetivamente no lugar de Luís Felipe Salomão, que terminou seu biênio no tribunal.

