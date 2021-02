David Almeida suspende feriado de ‘Quarta-Feira de Cinzas’ em Manaus

Clique e participe do grupo do AM POST no Whatsapp

Clique e participe do grupo do AM POST no Telegram

Redação AM POST

Em mais uma medida de enfrentamento e combate à pandemia do novo coronavírus, o prefeito de Manaus, David Almeida, suspendeu o feriado de “Quarta-Feira de Cinzas”, que iria até o meio-dia do dia 17 de fevereiro, conforme Decreto nº 5.025, publicado no Diário Oficial do Município desta segunda-feira (15).

Continua depois da Publicidade

“Estamos tomando todas as medidas necessárias para evitar a propagação do novo coronavírus em Manaus. Suspendemos o feriado de Terça-Feira Gorda e o de Quarta-Feira de Cinzas, para evitar as aglomerações e confraternizações neste período e assim combater o avanço da doença na cidade. Enquanto isso, vamos avançando com a vacinação dos grupos prioritários da campanha de imunização contra a Covid-19“, disse o prefeito.

O decreto considerou a Lei 2.731, também de 15 de fevereiro, que revogou a Lei 2.718, de 16 de dezembro de 2020, que assegurava a manutenção de feriados municipais específicos no município de Manaus, após a revogação do estado de calamidade pública, em decorrência da pandemia da Covid-19.

A suspensão do feriado foi aprovada por unanimidade pelos vereadores da Câmara Municipal de Manaus (CMM), nesta segunda-feira, a partir do aval ao Projeto de Lei nº 002/2021, do Executivo, revogando a Lei 2.718. “Agradecemos ao Legislativo que, de forma muito prudente e célere, apreciou e votou a matéria do Executivo, assegurando mais uma medida em proteção da população de Manaus”, destacou

Continua depois da Publicidade

* Com informações da assessoria de imprensa