David Almeida vai ao Ministério da Saúde em busca de mais vacinas para Manaus

Clique e participe do grupo do AM POST no Whatsapp

Clique e participe do grupo do AM POST no Telegram

Redação AM POST

Buscando a garantia da imunização dos servidores municipais e da população em geral, o prefeito de Manaus, David Almeida, vai a Brasília na próxima terça-feira, 4/5, para viabilizar a destinação de mais doses da vacina contra a Covid-19 no Ministério da Saúde (MS). O anúncio foi feito pelo próprio chefe do Executivo municipal na manhã desta quarta-feira, 28/4, durante reunião com gestores da Secretaria Municipal de Educação (Semed).

Continua depois da Publicidade

De acordo com o prefeito, a intenção é concluir a vacinação dos professores, profissionais do transporte coletivo e agentes de limpeza, que já estão sendo imunizados seguindo o cronograma da Prefeitura de Manaus, por idade e comorbidades.

Aos gestores da Semed, David afirmou que está trabalhando para que os professores estejam vacinados para o retorno híbrido das aulas, previsto para o dia 18/5 nas escolas municipais.

“Estamos nos preparando para uma volta segura. Queremos vacinar todos os servidores da saúde, professores, servidores do transporte coletivo e os garis, para continuarmos o trabalho da prefeitura e assim darmos o melhor ao servir a nossa população. Temos que evitar a terceira onda e podemos fazer isso com a vacinação”, disse.

Continua depois da Publicidade

No último dia 14 de março, David Almeida informou que solicitou à Procuradoria Geral do Município (PGM) uma autorização junto à Justiça Federal para iniciar a imunização de professores da rede municipal de ensino como grupo prioritário. A prefeitura conseguiu, ainda, por meio do estudo CovacManaus, a garantia da antecipação da vacina contra a Covid-19 para mais de 2.500 profissionais da educação municipal com comorbidades (comprovada por laudo médico), com idade entre 18 e 49 anos. Além disso, de acordo com o cronograma de vacinação da prefeitura, 2.521 professores já foram imunizados.

* Com informações da assessoria de imprensa