David Almeida vai encaminhar solicitação para incluir pessoas com deficiência em grupo prioritário de vacinação

Redação AM POST

Durante reunião realizada nesta quinta-feira, 25/2, o prefeito de Manaus, David Almeida, recebeu das mãos da deputada estadual Joana Darc (PL) um ofício solicitando a inclusão de pessoas com deficiência no grupo prioritário de vacinação contra a Covid-19. De acordo com o chefe do Executivo, o pedido será encaminhado à Secretaria Municipal de Saúde (Semsa), para buscar uma maneira de incluir, por vias legais, esse grupo nas próximas etapas de vacinação.

Além disso, o prefeito afirmou que a solicitação vai ao encontro dos objetivos da gestão municipal, que defende a inclusão social.

“Recebo esse ofício com alegria e garanto que vamos buscar soluções para cumprir, de forma rápida, a inclusão desse grupo de pessoas no protocolo de vacinação. A Prefeitura de Manaus sempre vai lutar pelos que mais precisam e sabemos que as pessoas com deficiência também estão vulneráveis ao novo coronavírus”, explicou David.

A deputada Joana Darc destacou que o Novo Plano Nacional de Operacionalização da Vacina contra a Covid-19, lançado no último dia 15, incluiu como prioridade outros grupos populacionais caracterizados pela vulnerabilidade social e econômica. Assim, ela destacou que pessoas com deficiência passam a ser um grupo que deve ser vacinado prioritariamente.

“Agradeço ao David por nos receber, pois esse é um pedido de todas as famílias especiais e das pessoas com deficiência, que precisam de uma ação rápida e efetiva do poder público, para sobreviver nessa pandemia”, destacou a parlamentar.

Caso seja aceita, a solicitação inclui as pessoas com deficiência institucionalizadas e com deficiência permanente. No primeiro caso, trata-se daquelas que vivem em residência inclusiva para jovens e adultos com deficiência, como é o caso do Abrigo Moacyr Alves, e em locais com equipe de saúde capacitada, para realização das aplicações necessárias ao público-alvo.

* Com informações da assessoria de imprensa