Manaus

David Almeida visita espaço de acessibilidade para PcDs no #SouManaus 2025

Festival disponibiliza espaço exclusivo para Pessoas com Deficiência, com estrutura adaptada e equipes de apoio, reafirmando a inclusão no #SouManaus 2025.

Por Beatriz Silveira

07/09/2025 às 09:26

Notícias de Manaus – Na segunda noite do “#SouManaus Passo a Paço 2025”, realizada neste sábado (06/09), o prefeito de Manaus, David Almeida, visitou o espaço exclusivo voltado às Pessoas com Deficiência (PcDs). A iniciativa reforça o caráter inclusivo e democrático do maior festival gratuito de artes integradas do Brasil, garantindo que todos possam desfrutar das atrações com segurança e dignidade.

O espaço adaptado foi planejado para oferecer acessibilidade completa, contando com rampas de acesso, banheiros adaptados, sinalização adequada e atendimento prioritário. Além disso, equipes capacitadas estão disponíveis para prestar suporte direto às PcDs e seus acompanhantes, proporcionando conforto e acolhimento durante toda a programação.

Leia também: Flanelinha portando arma fogo foi interceptado e retirado do perímetro do Sou Manaus 2025, diz prefeito David Almeida

Durante a visita, David Almeida destacou a importância da inclusão como princípio de sua gestão. “Esse espaço é a prova de que o #SouManaus é um festival para todos. Queremos que cada pessoa se sinta parte desse evento, que já é o maior do Brasil em artes integradas. É gratificante ver as famílias participando e usufruindo da estrutura pensada especialmente para elas”, afirmou o prefeito.

A ação integra um conjunto mais amplo de medidas voltadas à acessibilidade no festival, incluindo áreas adaptadas em diferentes palcos, intérpretes de Libras em apresentações selecionadas e pontos de informação acessíveis. Com essas medidas, a Prefeitura de Manaus busca assegurar que a diversidade do público seja respeitada e contemplada em todas as dimensões do evento.

Assim, a gestão municipal reafirma seu compromisso com a chamada justiça cultural, ampliando o acesso à arte, à música e à gastronomia que transformam o Centro Histórico em um verdadeiro palco de celebração da cidade.

