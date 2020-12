David anuncia Rotta para infraestrutura e equipe de transição

Redação AM POST

No primeiro dia como prefeito eleito de Manaus, David Almeida (Avante), anunciou na tarde desta segunda-feira (30), o seu vice-prefeito eleito, Marcos Rotta (Democratas), como futuro secretário da pasta de Infraestrutura. David anunciou ainda doze nomes que vão compor a sua comissão de transição do governo municipal.

Conforme resolução número publicada em 2016, pelo Tribunal de Contas do Amazonas, o atual prefeito e o prefeito eleito tem um prazo de cinco dias úteis, a contar do resultado da eleição, para publicação no Diário Oficial, das duas equipes.

Coordenada pelo procurador do Estado, Tadeu de Souza Silva, a comissão contará com: o auditor fiscal de tributos estaduais da Sefaz-Am Luiz Gonzaga; os auditores de controle externo do Tribunal de Contas do Estado do Amazonas (TCE-AM) Célio Bernardo e Clécio Freire; o analista do Tesouro estadual da Sefaz-AM Alessandro Moreira; o contador com especialização em auditoria fiscal e tributária Arnaldo Grijó; a professora Dulce Almeida.

A lista segue com o primeiro secretário do diretório estadual do Avante, Renato Junior; o ex-deputado estadual Sabá Reis; ex-secretária de Estado de Assistência Social Regina Fernandes; o médico cardiovascular Luis Cláudio Cruz; e o vice-prefeito eleito Marcos Rotta.

Em um ano atípico, por conta da pandemia do novo coronavírus, que reduziu os prazos das eleições e seu pós, a comissão do prefeito eleito, que será coordenada por Tadeu Silva, tem até a posse do novo prefeito para encerrar as o trabalho da transição de governo. Em seguida, segundo Tadeu, a comissão terá até cinco dias para apresentar um relatório conclusivo para o Tribunal de Contas.

O coordenador da comissão de transição lembrou que o calendário eleitoral foi reduzido por conta dos efeitos da pandemia. Para otimizar o tempo, Tadeu disse que a comissão vai aumentar a equipe de assessoria e apoio e assim, compensar o curto prazo.

“A transição acabou por ser impactada com a mudança do calendário eleitoral em função da Pandemia. Antes as equipes de transição tinham todo o mês de novembro e dezembro para a realização de seus trabalhos. Mas, agora teremos pouco mais de três semanas antes da semana do Nata e Ano novo para encerrar os trabalhos com a posse do prefeito eleito”, explicou Tadeu.

Infraestrutura

Confirmado por David como próximo secretário Municipal de Infraestrutura, Marcos Rotta, que assume a pasta pela segunda vez, disse que as obras que estão em andamento, e que são benéficas para a cidade de Manaus devem ser continuadas. Ele ainda reforçou que a revitalização de ruas nos bairros mais pobres deve ser prioridade.

“Eu e David não temos a intenção de descontinuar benfeitorias apenas por terem sido iniciadas por outros gestores. Muito pelo contrário, acreditamos que os acertos devem ser mantidos pelos quatro cantos da cidade. Em minha nova administração na Seminf pretendo potencializar o trabalho que desenvolvi antes de ser tirado da pasta pelo atual prefeito. Há muito trabalho a ser feito, mas também há muita vontade da nossa parte”, finalizou Rotta.

* Com informações da assessoria de imprensa