David fecha parceria com Governo do Amazonas para ações da Prefeitura de Manaus

Redação AM POST

O prefeito eleito de Manaus, David Almeida (Avante), e o governador do Amazonas, Wilson Lima (PSC), selaram parceria nesta quarta-feira (09), para desenvolver a partir de 2021 uma série de ações para áreas prioritárias em Manaus. Ente elas estão ações nas áreas de saúde, segurança, transporte e infraestrutura, cujas ações serão desenvolvidas a partir de projetos já desenvolvidos pelo Estado e Prefeitura.

Continua depois da Publicidade

O anúncio foi feito em entrevista coletiva, após a primeira reunião de David e do seu vice-prefeito eleito, Marcos Rotta (Democratas), parte da equipe de transição da futura gestão municipal, com o governador Wilson Lima e seus secretários de Estado.

Para David, o apoio do Governo do Estado reflete em um trabalho de cooperação para assegurar a melhoria da qualidade de vida da população de Manaus. “Venho até o governador propor ações que possam melhorar a vida da população. O que nos trouxe aqui é a necessidade de fazermos dessa cidade um lugar melhor para se viver. E despidos de vaidade pessoal, política e partidária, vamos ajudar as pessoas que estão lá dentro do bairro, que precisam de asfalto, de sarjeta, de meio-fio”, afirmou David.

O prefeito antecipou que pretende criar uma secretaria específica para tratar das parcerias, buscar recursos e realizar projetos em sua administração. Ele disse ainda que, após ter buscado apoio da Câmara Municipal, o Tribunal de Contas do Estado, e o Governo do Estado, agora ele irá atrás da bancada federal do Amazonas e do governo federal buscar apoio para a cidade de Manaus.

Continua depois da Publicidade

“Que não nos dê o dinheiro, mas que, através das ações governamentais, possamos fazer os investimentos na cidade de Manaus. Vamos buscar senadores e deputados para implementar as ações na cidade, além do governo federal”, garantiu David, que, entre outras coisas, pleiteou ajuda do Estado para a redução de ICMS do transporte coletivo, reforço na segurança, saúde e infraestrutura.

Governo do Estado

O governador Wilson Lima, que recebeu David, elogiou a iniciativa e se colocou à disposição. “O prefeito eleito tem esse entendimento, de que, se a Prefeitura não tiver o apoio do Estado e se o Estado não tiver o apoio da Prefeitura, as ações acabam se conflitando lá na frente e não surtem o efeito necessário”, disse o governador.

Continua depois da Publicidade

De acordo com ele, o alinhamento e harmonia entre os poderes são imprescindíveis para os próximos anos e farão da sociedade manauara a grande beneficiada pela parceria. Wilson afirmou que vai trabalhar pela construção de pautas comuns para o município de Manaus, levando em consideração as ações que já são realizadas pelo Estado.

“Dentre as áreas desse trabalho de parceria, está a área da saúde, que está sendo muito demandada agora por razão da pandemia; o transporte coletivo, como a questão da isenção de tributação sobre o diesel e a questão do licenciamento dos ônibus, assim como a área da infraestrutura, levando em conta as ações que o Estado tem realizado em Manaus, como as intervenções do anel sul e o anel leste”, pontuou o governador.

Continua depois da Publicidade

*Com informações da Assessoria de Imprensa