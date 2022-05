De entrevista com Sikêra Jr a Marcha para Jesus, confira a agenda do presidente Bolsonaro em Manaus

Redação AM POST

A chegada do presidente da República, Jair Bolsonaro (PL), no Aeroporto Internacional Eduardo Gomes está prevista para às 10h30, pelo aeroporto Eduardinho, de onde deverá seguir para uma emissora de televisão gravar uma entrevista com o apresentador do Alerta Nacional, Sikêra Jr. Todo o esquema de segurança já foi revisado pelo Gabinete de Segurança Institucional (GSI) do Palácio do Planalto.

Do local da entrevista, o presidente vai seguir para um almoço reservado no Comando Militar da Amazônia (CMA), zona oeste da capital. De lá, vai seguir em comboio para o Teatro Amazonas, no Centro de Manaus, onde vai ter um encontro reservado com lideranças religiosas do estado. A imprensa não terá acesso.

Do Teatro, Bolsonaro vai se deslocar para a Praça da Saudade, onde vai participar do início ao fim da Marcha para Jesus, que este ano está em sua 28ª edição. O presidente deverá acompanhar todo o percurso do evento religioso de cima de um trio elétrico e vai seguir até o Centro de Convenções Sambódromo, zona centro-oeste, onde deverá acompanhar o culto ecumênico.

Do Sambódromo, o presidente vai seguir direto para o Aeroporto Internacional, do qual seguirá para Brasília, por volta das 19h30.