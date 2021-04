Decreto mantém Praia da Ponta Negra interditada até 2 de maio

Clique e participe do grupo do AM POST no Whatsapp

Clique e participe do grupo do AM POST no Telegram

Redação AM POST

O prefeito de Manaus, David Almeida, decidiu ampliar o espaço destinado à prática de exercícios físicos individuais e caminhadas no Complexo Turístico Ponta Negra com a abertura de uma faixa liberada aos domingos, mantendo, porém, a interdição da praia e do calçadão inferior. Outra novidade é a ampliação do horário das atividades dos permissionários que atuam no local.

Continua depois da Publicidade

As mudanças estão no novo decreto municipal nº 5.064, publicado no Diário Oficial do Município (DOM), na sexta-feira, 23/4, que disciplina o uso do Complexo Turístico Ponta Negra com medidas de enfrentamento à pandemia da Covid-19, até o dia 2 de maio.

“A restrição da Ponta Negra segue para banho e acesso ao balneário, a fim de evitar aglomerações neste momento, enquanto ampliamos a vacinação e passamos de 400 mil vacinas aplicadas em Manaus, com a primeira e segunda doses. De igual modo, para evitar aglomerações no calçadão superior, estamos também abrindo a faixa liberada aos domingos, mas orientando as pessoas para que sigam com todos os protocolos de segurança, para evitar a contaminação pelo novo coronavírus, como o uso de máscara, álcool em gel e distanciamento social”, afirmou David Almeida.

Faixa Liberada

Aos domingos, o calçadão superior terá uma faixa liberada, para receber pedestres e possibilitar um maior distanciamento entre os frequentadores do espaço, para caminhadas e corridas.

Continua depois da Publicidade

A alteração começa a partir deste domingo, 25, e o Instituto Municipal de Mobilidade Urbana (IMMU) fará as sinalizações necessárias, liberando uma das faixas da avenida Coronel Teixeira no perímetro que compreende a rotatória em frente à entrada do Tropical Hotel e a rotatória próxima à avenida do Turismo, no sentido bairro/Centro.

O trânsito será bloqueado no lado direito de quem segue no sentido da avenida do Turismo, deixando a circulação de carros somente pelo lado oposto no sentido bairro/Centro.

Continua depois da Publicidade

O monitoramento do trânsito será feito com oito agentes, duas viaturas e quatro motos, em todo o perímetro próximo à atividade, na avenida Coronel Teixeira.

O apoio dos agentes do IMMU segue de 5h até o meio-dia, período em que acontecerão as atividades físicas.

Continua depois da Publicidade

Os veículos que trafegam na Ponta Negra no sentido Centro/bairro serão desviados para a alameda Alaska, próximo ao edifício Aruba, depois à esquerda na alameda Líbia até a rotatória do Tropical Hotel e assim poderão seguir em contrafluxo na avenida Coronel Teixeira, em direção ao Centro. O sentido oposto da via entre a rotatória do Hotel Tropical e a rotatória do Turismo ficará interditado para a prática de atividade física.

Permissionários

O decreto ampliou o horário das atividades dos permissionários fornecedores de refeições, gêneros alimentícios e similares, em estabelecimentos localizados no complexo, das 6h às 23h. Demais comerciantes, de 6h às 19h.

Em qualquer hipótese, fica vedado o acesso à praia. A nova medida considera o decreto nº 5.056, de 31 de março de 2021, que ampliou a data de interdição da praia do parque, fechada desde 18 de setembro de 2020.

Na área do calçadão, onde a população voltou a frequentar o espaço para a realização de atividades físicas ao ar livre, em decorrência da flexibilização do decreto estadual, a Guarda Municipal e a comissão do parque mantêm a fiscalização no local e orientação aos usuários.