Defesa Civil alerta para chuvas intensas nesta quarta (17) em Manaus

Notícias de Manaus – A Defesa Civil do município de Manaus emitiu um alerta nesta quarta-feira (17) sobre a possibilidade de chuvas intensas nas próximas horas.

A população é orientada a seguir as recomendações das autoridades e do plano de contingência municipal, visando garantir a segurança de todos.

Em caso de emergência, os cidadãos devem entrar em contato com os serviços de emergência através dos números 199 ou 193.

É fundamental que a população esteja atenta às condições climáticas e tome precauções para evitar riscos, como alagamentos e deslizamentos de terra.

As autoridades locais destacam a importância de manter a calma e estar preparado para situações de emergência. Medidas como evitar áreas de risco, manter documentos importantes em locais seguros e ter um plano familiar de evacuação podem fazer a diferença em momentos críticos.

A Defesa Civil continuará monitorando a situação e fornecerá atualizações conforme necessário. A colaboração da comunidade é essencial para minimizar os impactos das chuvas intensas.