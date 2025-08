Defesa Civil desmente boatos sobre chuvas tóxicas em Manaus após incêndio na Effa Motors

Notícias de Manaus – A Defesa Civil do Estado do Amazonas emitiu, nesta quarta-feira (6), um comunicado oficial para desmentir os boatos que circulam em redes sociais e grupos de WhatsApp sobre a suposta ocorrência de “chuvas tóxicas” em Manaus. As informações falsas começaram a se espalhar após o incêndio de grandes proporções que atingiu as instalações da fábrica da Effa Motors, no Distrito Industrial II, na zona Leste da cidade.

PUBLICIDADE

De acordo com o órgão, não há qualquer risco de contaminação química das chuvas. Embora a fumaça provocada pelo incêndio contenha partículas e gases que podem causar irritações leves, como desconforto respiratório e ardência nos olhos, a formação de chuvas tóxicas exige um nível muito mais elevado e persistente de poluentes químicos na atmosfera — o que, segundo as análises, não foi identificado.

Leia também: Effa Motors se pronuncia após incêndio em fábrica no Distrito Industrial em Manaus

PUBLICIDADE

“A concentração de poluentes gerada pelo incêndio não apresenta risco de contaminação pluviométrica. Não há registros de elementos químicos que possam causar esse tipo de fenômeno”, informa trecho da nota oficial.

A Defesa Civil ressaltou ainda que as condições climáticas têm colaborado para a dispersão dos poluentes, graças à circulação dos ventos na capital. Isso tem contribuído para a diminuição gradual dos níveis de fumaça no ar.

O órgão reforça a importância de não compartilhar informações sem fonte confiável, especialmente em momentos de comoção pública, e orienta a população a seguir apenas os canais oficiais de comunicação.