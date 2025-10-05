Defesa Civil emite alerta para fortes chuvas em Manaus neste domingo (5/10)

Notícias de Manaus – A Defesa Civil do Amazonas emitiu, na manhã deste domingo (5/10), alerta para fortes chuvas em Manaus e na Região Metropolitana. Conforme análise do radar meteorológico de Manaus (Redemet), há previsão de pancadas de intensidade moderada a forte, acompanhadas de descargas elétricas, rajadas de vento e risco de alagamentos, enxurradas e inundações.

Na Base Aérea de Manaus (BAMN), no bairro Crespo, foi registrado o momento em que a chuva começou. Pessoas que estavam no local para prestigiar o “Domingo Aéreo” buscaram abrigo, e a forte ventania destelhou uma estrutura conhecida como “rancho”, assustando visitantes.

O Cemaden (Centro Nacional de Monitoramento e Alertas de Desastres Naturais) emitiu novo aviso às 11h, com validade até 18h, apontando risco hidrológico moderado para a capital. O comunicado destaca a possibilidade de alagamentos, enxurradas e inundações bruscas, sobretudo em áreas com alta declividade e drenagem limitada.

Recomendações — Antes das chuvas: verificar se a residência está em área de risco, manter calhas e ralos limpos, não descartar lixo nas ruas e guardar documentos e objetos de valor em locais altos e protegidos. Durante as chuvas: fechar portas e janelas, evitar contato com água de alagamentos, não atravessar vias inundadas, mesmo de carro ou moto, e procurar locais seguros se o nível da água subir. Após as chuvas: higienizar casas atingidas, evitar contato direto com lama e não consumir água de poços ou fontes naturais possivelmente contaminadas.

Áreas vulneráveis — Há risco de transbordamento de córregos e igarapés, especialmente nas margens dos igarapés Mindu, Goiabinha, Passarinhos, Bolívia, Barro Branco, Franco, Franceses, Cachoeira Grande e São Raimundo, com potencial impacto em áreas densamente ocupadas. A Defesa Civil orienta ainda que não sejam compartilhadas informações não oficiais nas redes sociais.

Contatos de emergência: Defesa Civil 199; Bombeiros 193; Polícia Militar 190; SAMU 192.