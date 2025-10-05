A notícia que atravessa o Brasil!

Pesquisar por em AM POST

Manaus

Defesa Civil emite alerta para fortes chuvas em Manaus neste domingo (5/10)

Alerta prevê pancadas moderadas a fortes com raios e rajadas de vento.

Por Beatriz Silveira

05/10/2025 às 12:00

Ver resumo

Notícias de Manaus –  A Defesa Civil do Amazonas emitiu, na manhã deste domingo (5/10), alerta para fortes chuvas em Manaus e na Região Metropolitana. Conforme análise do radar meteorológico de Manaus (Redemet), há previsão de pancadas de intensidade moderada a forte, acompanhadas de descargas elétricas, rajadas de vento e risco de alagamentos, enxurradas e inundações.

PUBLICIDADE

Na Base Aérea de Manaus (BAMN), no bairro Crespo, foi registrado o momento em que a chuva começou. Pessoas que estavam no local para prestigiar o “Domingo Aéreo” buscaram abrigo, e a forte ventania destelhou uma estrutura conhecida como “rancho”, assustando visitantes.

O Cemaden (Centro Nacional de Monitoramento e Alertas de Desastres Naturais) emitiu novo aviso às 11h, com validade até 18h, apontando risco hidrológico moderado para a capital. O comunicado destaca a possibilidade de alagamentos, enxurradas e inundações bruscas, sobretudo em áreas com alta declividade e drenagem limitada.

PUBLICIDADE

Leia também: Motociclista perde controle e colide com sarjeta em avenida de Manaus; veja vídeo

Recomendações — Antes das chuvas: verificar se a residência está em área de risco, manter calhas e ralos limpos, não descartar lixo nas ruas e guardar documentos e objetos de valor em locais altos e protegidos. Durante as chuvas: fechar portas e janelas, evitar contato com água de alagamentos, não atravessar vias inundadas, mesmo de carro ou moto, e procurar locais seguros se o nível da água subir. Após as chuvas: higienizar casas atingidas, evitar contato direto com lama e não consumir água de poços ou fontes naturais possivelmente contaminadas.

Áreas vulneráveis — Há risco de transbordamento de córregos e igarapés, especialmente nas margens dos igarapés Mindu, Goiabinha, Passarinhos, Bolívia, Barro Branco, Franco, Franceses, Cachoeira Grande e São Raimundo, com potencial impacto em áreas densamente ocupadas. A Defesa Civil orienta ainda que não sejam compartilhadas informações não oficiais nas redes sociais.

Contatos de emergência: Defesa Civil 199; Bombeiros 193; Polícia Militar 190; SAMU 192.

Acompanhar as notícias de Manaus é essencial para quem deseja estar por dentro do que está acontecendo na cidade. Manaus é repleta de história e cultura. Nossa equipe está sempre nas ruas, trazendo as notícias de Manaus com a urgência e a precisão que os eventos da capital amazonense demandam.

Siga-nos no Google News

Acompanhe o AM POST no Instagram
Canal do AM POST no Whatsapp

Relacionadas

O AM POST está em todo lugar

Baixe agora mesmo o nosso app

PlayStore icon PlayStore icon

Faça parte da comunidade

  • Praticidade na informação

  • Notícias todos os dias

  • Compartilhe com facilidade

WhatsApp Telegram
Sobre o TEA

Essas crianças autistas não estão fugindo ou escondendo-se, elas, de fato, estão perdidas, à espera de que alguém va ao seu alcance.

Anne Alvarez

Últimas notícias

Polícia

Homem é preso por ameaçar família e maltratar animais no Careiro

Suspeito negou as acusações e foi levado ao 34º DIP após autorização de entrada dada pelas vítimas.

há 30 minutos

Amazonas

Expoagro encerra neste domingo com programação de 9h às 00h na BR-174

Encerramento reúne exposição de animais, parque de diversões, produtos regionais e rodeio.

há 58 minutos

Esporte

Lesão na coxa tira Alisson do Liverpool até a Data Fifa de novembro, diz The Athletic

Exames apontam lesão muscular na coxa.

há 2 horas

Polícia

Corpo é encontrado dentro de lixeira no Centro de Manaus

Corpo foi achado na manhã deste domingo (5), próximo à Praça do Relógio.

há 2 horas

Esporte

Alex Poatan nocauteia Magomed Ankalaev e volta a ser campeão do UFC

Brasileiro inicia forte, acerta cruzado de direita, impede a queda e finaliza no ground and pound para recuperar o cinturão.

há 2 horas